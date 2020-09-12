影／北流開臨時董事會解職彭季康 柯文哲事前已掌握

台北流行音樂中心正式開幕不到一周，就傳出人事異動，北流日前召開臨時董事會，董事長黃韻玲會中提案，要解除執行長彭季康職位，理由是專業與未來發展不符，台北市長柯文哲今受訪證實事前就知情，但北流是行政法人，市府會盡到監督責任，只要不違法，就只是監督而已。

北流今年4月掛牌，因疫延後至9月正式開幕，依「台北流行音樂中心設置自治條例」，執行長一職，由董事長決定人選後以北流名義聘任，解職亦同。今年3月北流召開首次董監事聯席會，會中決議由彭季康出任首屆執行長，成為黃韻玲左右手，攜手打造北流音樂基地，如今彭解職案遭11位董事全數同意通過，兩人合作宣告破局。

外界傳言彭、黃兩人理念不合，彭季康因此被拔官，柯文哲表示，北部流行音樂中心是一個行政法人機構，而且是董事長制，市府還是會盡到監督責任，但實際運作還是北部流行音樂中心自己在處理，只要不違法，就還是監督而已。

如今北流執行長懸缺佔由黃韻玲代理，預計在下周例行董事會提名新人事案，媒體問柯是否掌握到要找什麼人才？柯文哲未正面回應，僅表示，總經理（應為執行長）提名經董事會同意，因此還是要回到董事會處理。

至於彭季康疑「無預警」被拔官，媒體問柯事前有無掌握，柯文哲回「知道阿」，但柯強調，他是董事長跟董事會，若董事會投票結果出來，市府也就看一看，只能說知道了。

柯文哲也說，不要說亞洲，北部流行音樂中心最起碼是華人世界流行音樂的重鎮，北流對台灣流行音樂產業發展很重要，因此還是希望能選出一個好的經營團隊。