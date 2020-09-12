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北市府與省城隍廟辦普度 矮桌擺奶瓶祭「小兄弟」

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
柯文哲觀看台北市中元普度祈安祭典的擺盤。記者楊正海／攝影
柯文哲觀看台北市中元普度祈安祭典的擺盤。記者楊正海／攝影

北市政府與台灣省城隍廟中午舉辦台北市中元普度祈安祭典，普度儀典遵循古制，今年贊普桌除強調以米代金，同時結合文創，有由平安米組成的寶船、冷凍在冰塊中的冰花、精緻果雕，強調擺盤精緻，省城隍廟為了祭拜來不及長大的小朋友，還特地準備了矮桌，上面則有奶瓶、玩具、玩偶、糖果餅乾，祭拜「小兄弟」。

民政局指出，台灣省城隍廟為響應市府推行以米代金，結合城隍爺掌管陰陽、黑白分明的意象，設計出獨一無二的黑白平安米，展現出以米代金與傳統科儀的融合。另外，還有首次亮相的平安米寶船及冰花，現場的看牲及各式佛教法意擺設，蘊含祈福平安、消災解厄的涵意，也有發揮巧思將具有城隍爺意象的黑白米堆疊設計成如八卦、法輪、卍字等圖像。

普度前，先由柯文哲在城隍神像前就位，依序上香、禮生讀牒請文、行三鞠躬禮。再至孤幽壇前就位，普度開香。現場的贊普桌，擺滿祭品，長度達一百公尺。柯文哲致詞時說，台灣省城隍廟是我們台北市很重要的宗教中心，那每年舉辦中元普度，做為台北市長是一定要來的，希望藉由中元普渡，祈求市境平安、百業興旺、市民安康。

柯說，北市推行以米代金，以及用黑白米這種城隍意象，這不僅是宗教，也是文創，很有創意。還誇普度「規模龐大、財力雄厚。」

台北市中元普度祈安祭典首次亮相的冰花。記者楊正海／攝影
台北市中元普度祈安祭典首次亮相的冰花。記者楊正海／攝影
台北市中元普度祈安祭典首次亮相的平安米寶船。記者楊正海／攝影
台北市中元普度祈安祭典首次亮相的平安米寶船。記者楊正海／攝影
台北市政府與台灣省城隍廟中午舉辦台北市中元普度祈安祭典，擺盤精緻，省城隍廟為了祭拜來不及長大的小朋友，還準備了矮桌，祭拜「小兄弟」。記者楊正海／攝影
台北市政府與台灣省城隍廟中午舉辦台北市中元普度祈安祭典，擺盤精緻，省城隍廟為了祭拜來不及長大的小朋友，還準備了矮桌，祭拜「小兄弟」。記者楊正海／攝影

北市 城隍廟 文創

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