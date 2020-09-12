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八里文旦柚評鑑出爐 柚農李炳輝與父親拿下今年雙冠王

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
柚農李炳輝拿下「第29屆文旦柚」評鑑冠軍。圖／新北市農業局提供
柚農李炳輝拿下「第29屆文旦柚」評鑑冠軍。圖／新北市農業局提供

文旦柚正盛產，新北市八里區農會舉辦「第29屆文旦柚」及「第4屆幸福果饌」評鑑比賽，分別由李炳輝及黃志暐拿下冠軍殊榮，此外李炳輝跟父親李清長一同參賽，李清長則獲得今年甜柚王頭銜，甜度高達14.05度，父子拿下雙冠王頭銜。

獲得第29屆文旦柚柚王的李炳輝，從小就跟在父親李青長身邊幫忙，小時候除了上課其他時間幾乎都在果園裡，所以雖然目前才30出頭，也已經從農接近20年。李炳輝原先在外工作，因父親逐漸年長，決定返家幫忙。

李炳輝創立品牌「柚&蜜」，為了推廣家中果園，積極參加青年農民聯誼會、農民學院、改良場等課程，從中學習許多包裝、行銷、果樹栽培知識，希望自家品牌「柚&蜜」能夠如同「堅持自然，友善耕作」的理念，生生不息的成長。

同樣從小就跟著學習農作的柚農黃志暐，他說，不論是耕作、管理、採收樣樣都難不倒，身為二代青農的他是家中農場菁英業務，主要協助家中柚子拓展銷售通路。

黃志暐表示，為加強行銷家中農產品，一家人一起建立「艸田八家」品牌，為提供給消費者最安心、優質的文旦柚，「艸田八家」是八里區最先加入產銷履歷以及QR code標章的文旦柚品牌，希望給大家吃到最好的文旦柚。

八里區農會表示，為了提升文旦柚品質，從1992年起每年舉辦文旦柚評鑑比賽，藉此提高八里農友生產以及果園管理技術。另為提供給消費者更高品質的文旦柚，從2017年開始辦理「幸福果饌評鑑比賽」，採精裝版禮盒規格辦理評鑑，透過更嚴格的分級制度，提供消費者最好的精選老欉文旦柚。

農業局表示，9月19、20日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北幸福柚 平安有保佑」現場除了有最優質的文旦柚外，還有文旦柚相關趣味活動以及DIY體驗，好吃又好玩，來展售會現場使用三倍券消費，即可兌換文旦柚品嘗券。另外也可以利用電商平台「小農電舖直銷站」購買文旦柚。

八里區農會表示，為了提升文旦柚品質，從1992年起每年舉辦文旦柚評鑑比賽。圖／新北市農業局提供
八里區農會表示，為了提升文旦柚品質，從1992年起每年舉辦文旦柚評鑑比賽。圖／新北市農業局提供
八里區農會表示，為了提升文旦柚品質，從1992年起每年舉辦文旦柚評鑑比賽。圖／新北市農業局提供
八里區農會表示，為了提升文旦柚品質，從1992年起每年舉辦文旦柚評鑑比賽。圖／新北市農業局提供

文旦 八里 品牌

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