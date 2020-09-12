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中和公所發白米、宮廟發愛心紅包 助弱勢家庭過中秋
中秋佳節即將來臨，新北市中和區公所今年向行政院農委會農糧署申請6萬2000公斤白米，9月11、12日在區公所1樓大廳、前國防管理學院中正堂及秀峰市民活動中心發放，讓弱勢家庭溫暖過中秋。另外，中和虛空無極慈玄宮、國際真心同濟會今年補助附近4里230戶低收入戶愛心紅包及物資。
中和區長賴俊德表示，公所作為橋樑結合鄰里社區及機關團體，整合資源提供弱勢家庭各方面服務，14年來已發放超過98萬公斤，造福超過30萬戶弱勢家庭，此次結合巡署金馬澎分署辦理人才召募、中和就業服務站提供求職諮詢、稅捐稽徵處中和分處輔導民眾申辦雲端發票載具及財政部北區國稅局中和稽徵所進行稅務宣導，讓更多人、更多團體參與關懷弱勢行動。
中和虛空無極慈玄宮、國際真心同濟會、新北市糕餅職業工會及新北市議員陳錦錠聯合協助鄰里關懷低收戶已邁向第六年，今年以仁和里、文元里、信和里、中正里230戶低收家庭，希望透過關懷活動感受到社會溫暖。
慈玄宮宮主福臨表示，原本發放物資是在仁和里，今年首次辦理附近里鄰一同辦理關懷活動，發放戶數超過200戶，未來期許幫助更多家庭；仁和里里長林達、信和里里長許泰銘、文元里吳欣怡、中正里里長呂嘉原等人表示，感謝慈玄宮、國際真心同濟會、新北市糕餅職業工會及新北市陳議員錦錠走進鄉里，在疫情艱難的時發放愛心紅包及物資，讓這些資源可以更直接讓弱勢家庭接受到。
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