影／港湖女神大讚林右昌 如願為台北市民服務樂觀其成

有「港湖女神」之稱的台北市民進黨立委高嘉瑜今天回到基隆老家，為媽媽開的永欣百貨行資生堂專櫃開幕站台，當一日店長行銷，吸引很多民眾，人氣超旺。被問到近來盛傳基隆市長林右昌選台北市長一事，高嘉瑜說，林右昌施政非常好，如果願意來為台北市民服務，相信大家樂觀其成。

高嘉瑜說，市長林右昌在基隆市建設非常好，也改變很多，市民都有目共睹，成績非常優異。北北基本來就是一個生活圈，如果林右昌市長願意來為台北市民服務，相信大家也是樂觀其成，民進黨也有很多優秀的人才，在這次市長選舉裡面，一定會推出最能帶領台北市向前邁進好的市長人選。