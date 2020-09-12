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影／港湖女神大讚林右昌 如願為台北市民服務樂觀其成
有「港湖女神」之稱的台北市民進黨立委高嘉瑜今天回到基隆老家，為媽媽開的永欣百貨行資生堂專櫃開幕站台，當一日店長行銷，吸引很多民眾，人氣超旺。被問到近來盛傳基隆市長林右昌選台北市長一事，高嘉瑜說，林右昌施政非常好，如果願意來為台北市民服務，相信大家樂觀其成。
高嘉瑜說，市長林右昌在基隆市建設非常好，也改變很多，市民都有目共睹，成績非常優異。北北基本來就是一個生活圈，如果林右昌市長願意來為台北市民服務，相信大家也是樂觀其成，民進黨也有很多優秀的人才，在這次市長選舉裡面，一定會推出最能帶領台北市向前邁進好的市長人選。
被問到自己是否有考慮未來回基隆家鄉選基隆市長？高嘉瑜表示，目前是沒有考慮，她擔任立委不到半年，先在立委任期內有所表現，這對她來說是比較重要的。
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