聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北弱勢家庭坐月子到宅服務 月嫂林碧桂獲肯定
新北市政府委託新北市保母協會，從今年3月起提供弱勢家庭坐月子到宅服務，安排月嫂到宅照顧產婦及新生兒，也提供簡易家務和月子餐製作。月嫂林碧桂說，她把將產婦、新生兒當成自家人照顧，1個月下來都成了好友。
社會局長張錦麗表示，新北市提供弱勢家庭市值超過3萬元的坐月子到宅服務，由月嫂到宅幫忙，總計120小時，希望市民歡喜生、快樂養。
今年58歲的林碧桂有11年月嫂經驗，迄今服務過近百位名婦，有家庭一家4口都找她坐月子，如今她參與「弱勢家庭坐月子到宅服務」計畫，更難分身，但用心服務的結果，不少孩子滿周歲時，她都還會收到蛋糕，「有次我服務結束後要離開，那位媽媽竟躲在房間哭。」
林碧桂自己有2個孩子，原本在電子公司擔任倉管，偶然參加當前台北縣幼兒工會開辦的月嫂訓練班，從計算產婦卡路里到製作月子餐，上了240小時的專業課程，從此踏上月嫂之路。
「她真的很用心」最近產下第3個孩子的玉玄離生育上一胎已經7年，育兒經驗已經生疏，社會局主動告知有坐月子服務，申請後由林碧桂服務。她幫玉玄按摩疏通乳腺，再以青木瓜煮魚湯增加奶量，還熬咸豐草讓她擦身體祛風活血除濕氣，「比收費的坐月子還貼心」。
玉玄表示，新生的孩子重3180公克，但有黃疸，要常回醫院照射治療；加上她產後身體虛弱，幸好有林碧桂的幫忙，連前2個孩子都吃上癮，還指名點餐，「一人坐月子，全家都享福」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言