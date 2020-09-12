新北弱勢家庭坐月子到宅服務 月嫂林碧桂獲肯定

新北市政府委託新北市保母協會，從今年3月起提供弱勢家庭坐月子到宅服務，安排月嫂到宅照顧產婦及新生兒，也提供簡易家務和月子餐製作。月嫂林碧桂說，她把將產婦、新生兒當成自家人照顧，1個月下來都成了好友。

社會局長張錦麗表示，新北市提供弱勢家庭市值超過3萬元的坐月子到宅服務，由月嫂到宅幫忙，總計120小時，希望市民歡喜生、快樂養。

今年58歲的林碧桂有11年月嫂經驗，迄今服務過近百位名婦，有家庭一家4口都找她坐月子，如今她參與「弱勢家庭坐月子到宅服務」計畫，更難分身，但用心服務的結果，不少孩子滿周歲時，她都還會收到蛋糕，「有次我服務結束後要離開，那位媽媽竟躲在房間哭。」

林碧桂自己有2個孩子，原本在電子公司擔任倉管，偶然參加當前台北縣幼兒工會開辦的月嫂訓練班，從計算產婦卡路里到製作月子餐，上了240小時的專業課程，從此踏上月嫂之路。

「她真的很用心」最近產下第3個孩子的玉玄離生育上一胎已經7年，育兒經驗已經生疏，社會局主動告知有坐月子服務，申請後由林碧桂服務。她幫玉玄按摩疏通乳腺，再以青木瓜煮魚湯增加奶量，還熬咸豐草讓她擦身體祛風活血除濕氣，「比收費的坐月子還貼心」。