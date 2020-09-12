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上任半年被拔！北流董事會解職彭季康 理由曝光

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北流上月舉行壓力測試，北流董事長黃韻玲（右2）、執行長彭季康（右1），與台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤同台接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
北流上月舉行壓力測試，北流董事長黃韻玲（右2）、執行長彭季康（右1），與台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤同台接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

台北流行音樂中心傳人事異動，北流董事會日前召開臨時董事會，董事長黃韻玲會中提案，要解除執行長彭季康職位，11位出席董事全數同意通過，目前執行長職位，暫由黃韻玲代理。外傳北流人事鬥爭，北流坦言，兩人確實多次溝通未果，且在北流開幕後，經營與新業務規畫方向有改變，彭季康專業不符未來發展需要。

彭季康今年3月由黃韻玲提名，經北流董事會同意通過任用，他是國內資深音樂詞曲創作者、製作人、音樂文創公司負責人，熟悉國內流行音樂創作及發展動態，長期投身流行音樂著作權議題，具備管理經營法律等經驗。

北流籌備前期仰賴彭在的法律與流行音樂趨勢的經驗，但北流表示，隨著北基地表演廳壓力測試、開幕演唱會，階段性任務已完成，對街的南基地，未來將有很多新空間，除了法規外，更重視音樂專業，比如音響設置、空間使用辦法擬定等，彭季康專業不符未來發展需要。

外界傳言彭是遭「突襲」拔官，北流澄清，董事長與執行長間多次溝通未果，並非一瞬間、完全沒頭緒的過程，北流也感謝彭季康在表演廳開幕期間的付出及努力，階段性任務已圓滿結束。

北流表示，根據「台北市台北流行音樂中心設置自治條例」規範，執行長由董事長決定人選後以本中心名義聘任，解聘時亦同。於9月10日董事會上由董事長黃韻玲提請董事會通過後解聘，過渡期間由董事長兼任執行長，執行現階段業務。

北流佔地約9公頃，分成北、南兩基地。北基地有容納5000人左右的表演廳，8月22日舉行壓力測試，9月5日正式開幕。至於施工中的南基地，分為文化館、產業區，文化館將有流行文化常設展，讓民眾理解流行文化脈動，預計明年6月開幕，產業區則有4間音樂展演空間（Live House），規劃音樂教室、練團室、辦公室、錄音工作室和音樂主題餐廳，預計明年9月開幕。

北流南基地「產業區」將有四間音樂展演空間（Live House），分別可容納200至1,600人；並規劃音樂教室、練團室、辦公室、錄音工作室和音樂主題餐廳等設施。記者趙宥寧／攝影
北流南基地「產業區」將有四間音樂展演空間（Live House），分別可容納200至1,600人；並規劃音樂教室、練團室、辦公室、錄音工作室和音樂主題餐廳等設施。記者趙宥寧／攝影
北流南基地「流行音樂文化館」未來將有常設展及特展，理解台灣流行音樂的歷史並汲取豐沛跨界能量。記者趙宥寧／攝影
北流南基地「流行音樂文化館」未來將有常設展及特展，理解台灣流行音樂的歷史並汲取豐沛跨界能量。記者趙宥寧／攝影

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