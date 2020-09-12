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傳與黃韻玲理念不合被拔 北流開臨時董事會解職彭季康

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傳與黃韻玲理念不合被拔 北流開臨時董事會解職彭季康

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北流上月舉行壓力測試，北流董事長黃韻玲（右2）、執行長彭季康（右1），與台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤同台接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
北流上月舉行壓力測試，北流董事長黃韻玲（右2）、執行長彭季康（右1），與台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤同台接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

台北流行音樂中心上周六舉行首場售票演唱會，吸引破5千觀眾從下午嗨到晚上，年底前場地出租率更達7成7，如今卻傳出人事地震。北流日前召開臨時董事會，董事長黃韻玲會中提案，要解除執行長彭季康職位，14位董事11位出席且全數同意，彭季康上任半年確定被拔，目前執行長職位，暫由黃韻玲代理，預計下次董事會將提名新人選。

北流今年4月掛牌，因疫延後至9月正式開幕，首任董事長由黃韻玲出任，依「台北流行音樂中心設置自治條例」，執行長一職，由董事長決定人選後以北流明義聘任，解職亦同。今年3月北流召開首次董監事聯席會，會中決議由彭季康出任首屆執行長，成為黃韻玲左右手，攜手打造北流音樂基地。

而在北流開幕前，北市議會多次到北流市政考察，黃韻玲、彭季康代表出席，北流營運細節則由彭季康負責解說，凡事有問必答，外界頗為看好，如今遭拔，外界傳言北流出現人事鬥爭。

北流董事之一、北市文化局長蔡宗雄表示，本次是臨時董事會，主要是要討論內部組織、人事進用規則等內控制度，黃韻玲也在現場提出人事案，會中她也感謝彭季康這5個月的努力，但開幕後，黃韻玲有其他營運想法，現場董事也詢問有無新執行長人選，黃韻玲則說，過渡期她將親自操刀，會盡快在下次例行董事會前提出，時間預計9月底，在場董事也表示支持。

督導文化局業務的北市副市長蔡炳坤則表示，北流不單是表演場館，還有人才培育責任，新單位人事間一定會有磨合期，且北流是董事長制，董事長要負營運全責，執行長也是由董事長聘任，北市尊重黃韻玲決定，也肯定彭季康付出，期待他能繼續提供流行音樂產業意見。

記者致電彭季康、黃韻玲，兩人皆未接電話，尚無法取得相關回應；欲聯繫北流發言人也未接電話，惟據了解，北流坦承，執行長彭季康與董事長黃韻玲，兩人確實在溝通、經營理念上有爭執，但並非人事內鬥，新執行長人選仍在尋覓中。

彭季康是國內資深音樂詞曲創作者、製作人、台北市音樂創作職業工會（MCU）常務理事、音樂文創公司負責人，熟悉國內流行音樂創作及發展動態，長期投身流行音樂著作權議題，董事會希望可借重其管理經營法律方面的經驗，以及對國內外流行音樂發展趨勢的洞察，為北流營運模式奠定地基。彭上任後曾表示，北流中心不僅是表演空間，更要能運用流行音樂特質，導入創新與創投概念，活絡整體音樂產業，帶動社會經濟文化發展。

北市 文化局 考察

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