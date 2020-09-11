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核安第26號演習登場 最大規模跨區演練
一年一度的核安演習，今年是第26號演練，集合新北市消防、警察、交通、衛生、動保等單位，加上跨區域的萬里、金山、石門、三重各區集合演練，動員人數破千堪稱是歷年來最大規模，希望當災害真的來臨時，居民可以臨危不亂度過難關。
北海岸地區擁有兩座核電廠，因此平時的核能安全演練就相當重要，今年核安第26號演習在萬里區白宮行館外側沙灘揭開序幕，從關閉海灘演練到民眾防護行動演練，每個階段都不馬虎，就是要讓每一個單位與民眾在核災發生時都清楚知道如何作為、何去何從。
新北市副市長謝政達表示，這次的核安演練可以說是歷年來最大規模，從萬里區串連金山區、石門區與三重區，還出動消防、警察、海巡、衛生、動保等多個單位橫向合作更加出動無人機巡視，可以說是當災害發生時沒有人可以置身事外。
從海灘轉場來到市區，其中就連知名的蛋糕店業者的掩蔽疏散也都相當逼真的進行，期待透過一年一度的核安演習，滾動式的檢討改進缺失，讓核電廠附近的居民與店家都可以對於如何疏散應變有一定的認知，當核災真的發生時可以即刻自救與救人。
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