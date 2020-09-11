年輕時受助愛心米 汐止里民還願捐一千斤

汐止大同里的一位里民羅小姐，因為年輕時家境拮据，曾接受善心人士捐助的愛心米度過最苦的日子，這件事一直放在心上，現在他兒孫滿堂發願回饋，買了白米1000斤，分送給需要的民眾，可以幫助別人也了了自己的一椿心事。

時間一到，里民們陸續報到要領取愛心米，每包10斤共計100包，都是要分送給有需要的民眾，而捐贈愛心米1000斤的大同里民羅美惠，當天在家人的陪同下，將這幾十年的心事還願，七十多歲的羅美惠說，自己的身體不好，每次都會想到這件事還沒做，這次真的很感謝里長幫忙，讓他完成這件放在心裡很多年的事，希望明年有辦法再繼續做下去。

羅美惠年輕時因為家境拮据，幾乎沒錢吃飯，所以，當時以貧民的身份領了一位姓陳的善心阿公捐的白米20斤，他也是救濟貧民，也因為領了米讓一家人渡過最艱難的日子，想起這一段羅美惠紅了眼眶，這份感謝想報達的心就這麼放在心中四十年，現在兒孫滿堂有能力了，不忘還願，鄰居也都說很有愛心。

大同里長黃翠華表示，大同里的里民羅女士在他年輕最困難的時候，有受到善心人士的幫助，她也暗自的告訴自己，等到有一天自己有能力，希望能飲水思源用感恩的心幫助社會上需要幫助的人，羅美惠說他這一生有一個心願就是要捐一千斤的米，所以里辦公處也幫他完成心願。

受人點滴之恩，羅美惠謹記於心，發願回饋社會，買白米1000斤分送給需要的民眾，讓愛循環，也了了自己的一椿心事。