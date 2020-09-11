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淡水老街河岸新亮點 港式餐飲店搶商機

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水渡船頭旁港式餐飲開店，希望讓饕客不用坐飛機去香港，來淡水就可以滿足。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水渡船頭旁港式餐飲開店，希望讓饕客不用坐飛機去香港，來淡水就可以滿足。 圖／紅樹林有線電視提供

在後疫情時代，淡水老街原是人潮滿滿觀光地區，也擋不了疫情衝擊，人潮不如以往，不過卻有人勇敢的在淡水渡船頭旁立足開店，而且還是港式餐飲，希望讓饕客不用坐飛機去香港，來淡水就可以滿足。

業者請來了有57年掌廚資歷的陳鍚潘師傅，搭配店內的特殊裝潢有許多年輕人喜愛的打卡字板，還有一道一道非常道地的港式飲茶餐點。

從13歲就開始進廚房的陳鍚潘師傅，他說過去曾經服務過香港敦煌酒樓、日本金臨門酒家、台北老爺酒店、台北凱悅酒店、花蓮遠雄悅來飯店、耐斯王子大飯店、甚至在台灣服務過阿基師觀海茶樓、添好運等知名餐廳及飯店，而過去蔣宋美齡女士、日本明仁天皇夫人美智子皇后都曾品嘗過他的料理。

陳鍚潘師傅說，要能夠在這麼有名的淡水老街立足，不只是做出來的港式茶飲要道地要好吃，也要合台灣人的口味，更要不斷的製作菜色的創新，這也是希望可以吸引年輕族群的喜愛。而這樣的港式餐飲在渡船頭也引起許多人的注意，也為淡水河岸增加新亮點。

淡水河 疫情 酒店

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