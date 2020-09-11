馬崗哨所變身藝廊 賞海景、吃美食、逗貓趣

馬崗觀景台是東北角風管處活化區內哨所後，第一個結合藝文餐飲與海巡班哨功能的休憩景點，今(11)日東北角風管處處長陳美秀前往關心，除有特色的九孔魯肉飯與咖啡等餐飲，還有「海天貓色」攝影展，歡迎民眾走訪馬崗海岸美景與貓咪的愜意生活。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀表示，馬崗觀景台位在台二線107.7處，為海巡駐守據點，透過東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處活化廢棄建物，不僅保留二樓海巡站哨的空間，一樓也打造成藝廊咖啡館，走出戶外能坐看遼闊的海蝕平台，以及卯澳灣與極東燈塔一隅，室內雖然不大，但能結合海岸美景推廣藝術氛圍，歡迎日後能有裝置藝術、畫作、相片等不同形式的策展人參考場地使用。

Empress Gallery馬崗哨所老闆吳敏綺表示，目前搭配哨所藝廊營運，新展出「海天貓色」攝影畫，此次策展人簡佩玲，綽號「貓夫人」，拍攝貓咪已有十多年經歷，平常關心人與貓的和諧相處，這次的展覽，除了有馬崗當地的貓咪，還有猴硐、貢寮、福隆等東北角貓咪與海洋的互動，洋溢平凡而慵懶的氣息，而店內也結合在地食材，研發出週末限定的九孔鮑魚魯肉飯，希望造訪的民眾能有口福嚐到東北角特色美味。

馬崗觀景台可由櫃台旁走至樓梯間，迴旋狹窄的樓梯保留原始面貌，相當好拍，二樓平台仍有海巡人員站哨的功能，因此遊客上樓需配合，勿影響其作業，咖啡廳每周一二公休，希望大家除了來坐坐看美景，也能到下方的馬崗社區走走，享受貓咪與純樸漁村的可愛日常。