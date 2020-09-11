汐止五東山金針花秘境 賴品妤拜拜兼賞花

每年金針花盛開的時候，都吸引好多人賞花，不過，要看黃金花海不必遠遊，在汐止就能看的到，在汐平路山區的五東山慈聖宮是一處金針花秘境，今(11)日立委賴品妤在前往上香參拜的同時，也不忘欣賞美麗花海。

雖然不是假日，花期也進入尾聲，不過，位在汐平路山區的五東山慈聖宮還是吸引不少人上山賞花，而立法委員賴品妤趁著還沒開議，也特地前往廟裡頭拜拜，一到場就受到不少民眾歡迎，而廟方主委也帶領團隊一起虔誠上香祭拜祈福。

立委賴品妤說，今天會來慈聖宮是覺得我們本來就要跟當地的信仰中心保持良好的互動，因為不管是身為民代或是廟方，有一個共同點就是我們時常都在為民服務，所以，今天就想說還沒有開議之前，有空檔就先過來走走，另一方面，慈聖宮這邊看過去廟方種了很多的金針花，而且現在花季已經快要到尾聲，花還是很多，那我想要趁花謝之前來走走來看看，那這裡也算是汐止蠻有名的打卡景點，因為會發現今天雖然是平日又是下午了，卻還是有不少遊客來走走看看。

五東山慈聖宮委李清強表示，今天真的很開心立委賴品妤來到廟裡參拜，還介紹金針花海，讓更多人來五東山賞花，那這裡也有茶花，另外還有杜鵑、櫻花，一年四季都很美，登高望遠還可以看到基隆嶼，山巒層疊景色，在這裡都可以看的到，歡迎大家來走走。