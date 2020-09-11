快訊

高雄前鎮區乙烯外洩拖2小時才曝光 市府遭疑「刻意掩蓋」

呼應我方？美軍雷根號航艦自橫須賀出港 宣示保護盟友

汐止五東山金針花秘境 賴品妤拜拜兼賞花

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
五東山慈聖宮是一處金針花秘境，立委賴品妤在前往上香參拜的同時，也不忘欣賞美麗花海。 圖／觀天下有線電視提供
五東山慈聖宮是一處金針花秘境，立委賴品妤在前往上香參拜的同時，也不忘欣賞美麗花海。 圖／觀天下有線電視提供

每年金針花盛開的時候，都吸引好多人賞花，不過，要看黃金花海不必遠遊，在汐止就能看的到，在汐平路山區的五東山慈聖宮是一處金針花秘境，今(11)日立委賴品妤在前往上香參拜的同時，也不忘欣賞美麗花海。

雖然不是假日，花期也進入尾聲，不過，位在汐平路山區的五東山慈聖宮還是吸引不少人上山賞花，而立法委員賴品妤趁著還沒開議，也特地前往廟裡頭拜拜，一到場就受到不少民眾歡迎，而廟方主委也帶領團隊一起虔誠上香祭拜祈福。

立委賴品妤說，今天會來慈聖宮是覺得我們本來就要跟當地的信仰中心保持良好的互動，因為不管是身為民代或是廟方，有一個共同點就是我們時常都在為民服務，所以，今天就想說還沒有開議之前，有空檔就先過來走走，另一方面，慈聖宮這邊看過去廟方種了很多的金針花，而且現在花季已經快要到尾聲，花還是很多，那我想要趁花謝之前來走走來看看，那這裡也算是汐止蠻有名的打卡景點，因為會發現今天雖然是平日又是下午了，卻還是有不少遊客來走走看看。

五東山慈聖宮委李清強表示，今天真的很開心立委賴品妤來到廟裡參拜，還介紹金針花海，讓更多人來五東山賞花，那這裡也有茶花，另外還有杜鵑、櫻花，一年四季都很美，登高望遠還可以看到基隆嶼，山巒層疊景色，在這裡都可以看的到，歡迎大家來走走。

賴品妤 汐止

延伸閱讀

猴硐礦工文化能保存 中央承諾四大訴求

邱顯智妻嗆「露胸博板面，污辱智商」 賴品妤開直播狂嗆時力

曾玟學千字文護賴品妤：離開時力與戀情無關

上節目大方認交往 曾玟學：私領域的賴品妤是我的

相關新聞

汐止五東山金針花秘境 賴品妤拜拜兼賞花

每年金針花盛開的時候，都吸引好多人賞花，不過，要看黃金花海不必遠遊，在汐止就能看的到，在汐平路山區的五東山慈聖宮是一處金針花秘境，今(11)日立委賴品妤在前往上香參拜的同時，也不忘欣賞美麗花海。

馬崗哨所變身藝廊 賞海景、吃美食、逗貓趣

馬崗觀景台是東北角風管處活化區內哨所後，第一個結合藝文餐飲與海巡班哨功能的休憩景點，今(11)日東北角風管處處長陳美秀前往關心，除有特色的九孔魯肉飯與咖啡等餐飲，還有「海天貓色」攝影展，歡迎民眾走訪馬崗海岸美景與貓咪的愜意生活。

淡水老街河岸新亮點 港式餐飲店搶商機

在後疫情時代，淡水老街原是人潮滿滿觀光地區，也擋不了疫情衝擊，人潮不如以往，不過卻有人勇敢的在淡水渡船頭旁立足開店，而且還是港式餐飲，希望讓饕客不用坐飛機去香港，來淡水就可以滿足。

年輕時受助愛心米 汐止里民還願捐一千斤

汐止大同里的一位里民羅小姐，因為年輕時家境拮据，曾接受善心人士捐助的愛心米度過最苦的日子，這件事一直放在心上，現在他兒孫滿堂發願回饋，買了白米1000斤，分送給需要的民眾，可以幫助別人也了了自己的一椿心事。

核安第26號演習登場 最大規模跨區演練

一年一度的核安演習，今年是第26號演練，集合新北市消防、警察、交通、衛生、動保等單位，加上跨區域的萬里、金山、石門、三重各區集合演練，動員人數破千堪稱是歷年來最大規模，希望當災害真的來臨時，居民可以臨危不亂度過難關。

身障、失智長輩出來玩！北市推8路線無障礙免費一日遊

不少身障人士或長者因行動不便出門意願低落，北市社會局鼓勵失能及失智銀髮長輩走出家門，斥資200萬與旅行社合作規劃「銀髮樂...

北市仁德公園有蛇 北市貼公告請民眾保持距離

台北市議員陳怡君前天赴仁德公園辦理設施會勘，會勘到一半，出席會勘的公園處人員竟遭突然竄出的蛇隻咬傷，由於咬人蛇竄逃無法辨...

十分老街租金糾紛 四分之一店家門口鎖鐵鍊遊客指誇張

新北市知名旅遊景點十分老街，近日街上有四分之一的店家很難做生意，店門口多被鎖上鐵練，原來是地主因為租金的問題和店家發生糾...

影／萬里雙興台農57號地瓜盛產 滿漢全席特色料理好味

新北市萬里區雙興里地瓜生長條件優渥，土壤為紅土，黏性較高，海拔高300公尺是山嵐集散地水氣足，而天然的山坡地型排水系統良...

畫好畫滿 北市7處塗鴉牆今起免費開放

台北市河濱公園堤牆上偶有令人驚豔的壁畫、塗鴉作品，目前公園內有7處堤壁塗鴉區，北市水利處已在日前全部塗白完成，恢復為空白...

藍委破壞議場賠41萬文資委員批 但文資法部分北市不罰

立法院議場被指定為「歷史建築」，國民黨團今年6、7月間為抗議陳菊備提名擔任監察院長人事案，2度佔領主席台，打破玻璃，還用...

康軒董事長返台居家檢疫期間 擅自外出遭重罰100萬

康軒文教集團董事長李萬吉9月5日晚間從大陸返台，卻被爆料未依照居家檢疫規定，將定位手機放家中，就私自外出，新北市衛生局昨...

熱門新聞

88歲豆花伯被棄單 黃偉哲買下所有豆花的背後用意...

大智路通車 台中車站前後站貫通不再繞路

高雄前鎮傳石化管線外洩 封路防氣爆

走遍大街小巷叫賣近半世紀 88歲豆花伯養活祖孫3口

高雄前鎮石化管乙烯外洩 是造成高雄氣爆意外華運管線

女子買大量口罩發現無鋼印 致電廠商沒人接 結局變這樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。