新北打造鶯歌藝術城 美術館和捷運將連通

新北市副市長陳純敬今天上午視察新北市立美術館和新北捷運三鶯線工程進度，工程單位簡報進度順利，預計分別於民國111年、112年完工。

陳純敬表示，新北市立美術館未來將結合「三鶯文創整合計畫」，盼帶動周邊三峽、鶯歌等地區觀光及溪南地區發展。

新北市立美術館工程由市府新建工程處代辦，處長王益翔簡報指出，美術館以「蘆葦叢中的現代美術館」為建築設計概念，預計興建地下3層、地上8層的主體建築物，另外包括藝術街坊、餐廳、書店等公共服務空間。

王益翔說，總工程經費18億6790萬元、樓地板面積約9800坪，目前工程進度約22.54%，預計民國111年4月30日完工。

陳純敬接著轉往美術館基地對面、館前路上，視察興建中的新北捷運三鶯線LB08鶯歌車站。市府捷運工程局長李政安說，三鶯線沿線共設有12座高架車站，其中鶯歌區設有鶯歌車站、陶瓷老街站、國華站、永吉公園站以及鶯桃福德站等5個車站。

李政安表示，捷運鶯歌車站會加強與台鐵轉乘功能，並連接新北市立美術館，未來完工通車後，民眾可直接從鶯歌市區及台鐵鶯歌車站，利用捷運連通道到捷運車站、市立美術館和三鶯藝術村。

目前三鶯線捷運工程整體進度達42.59%、預計民國112年12月完工。李政安表示，三鶯線銜接台北捷運板南線，未來還將延伸桃園八德，從三鶯地區到台北市通勤時間約可減少20分鐘。