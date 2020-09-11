身障、失智長輩出來玩！北市推8路線無障礙免費一日遊

不少身障人士或長者因行動不便出門意願低落，北市社會局鼓勵失能及失智銀髮長輩走出家門，斥資200萬與旅行社合作規劃「銀髮樂活行」，推出8條適合無障礙族群的旅遊路線，只要設籍且實際居住北市，65歲以上身障者、滿50歲的失智者就可報名免費參加，另也可找一名陪伴者，也可獲全額補助，活動至11月30日止，限額360人額滿為止。

銀髮樂活行方案皆為一日遊，8條路線包含野柳、和平島、淡水人文生態一日遊，還有福隆舊草嶺隧道、蘭陽博物館、羅東林業、傳藝中心等地點，範圍橫跨北北宜縣市，符合資格的長輩可自由選擇。67歲多重障礙的陳榮福先生與高齡96歲的媽媽本身都是輪椅族，也透過一同出遊，享受長青親子旅行樂趣，感謝活動讓他們一圓人生最大的旅遊夢想。

社會局表示，銀髮樂活行活動自7月起至11月30日止，先前因疫才無大規模宣傳，只要設籍且實際居住在北市、滿65歲的失能長者，或50歲以上失智者都可免費報名，也可加一名陪伴者，費用也全免，第二位以上陪伴者則收費800元，每人最多可參加2次，限額360人次，各路線依實際報名人數決定出團時間。