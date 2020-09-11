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談在地創業 尹章中9月19日主講「文創是門好生意」

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
圖／取自尹章中臉書
圖／取自尹章中臉書

「地方創生x在地創業」系列講座本月19日下午2時至4時，邀請台灣文創平台發展基金會顧問尹章中，暢談文創是門好生意。

尹章中多年研究與觀察，文化創意與產業創新相互融合， 歸納出文化創業成功的7項原則。 透過成功案例分享，了解「組織在地社群、熟客經營策略、打造品牌特色、眼球行銷推廣」 等多方面向議題。

講題分享包括「如何選擇未來市場的明星」、「文化創意與產業創新結合最好的5個切入點」、「文化創意與產業創新融合的7項原則」，以及「台灣透過文化創意、產業創新的成功案例」。

活動將於9月19日下午2點至4點舉行，1點半開放入場，地點在台北市大安區安和路一段29號15樓（誠遠商務中心），每人收費500元，報名網址https://www.accupass.com/event/2008230834101223197126

文創 創業

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