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北市仁德公園有蛇 北市貼公告請民眾保持距離
台北市議員陳怡君前天赴仁德公園辦理設施會勘，會勘到一半，出席會勘的公園處人員竟遭突然竄出的蛇隻咬傷，由於咬人蛇竄逃無法辨識蛇種，被咬的公園處同仁當場流血緊急送醫，所幸無生命疑慮，已返家休息。北市公園處今貼公告，仁德公園有蛇出沒，請民眾保持距離以策安全。
公園處表示，今年夏天氣溫持續偏高，炎熱的氣候讓往年蛇類出沒高峰期從5月到8月持續延燒至今，最近仍有民眾通報在公園內發現到蛇活動蹤跡。
公園處表示，議員陳怡君反映有蛇藏身在中山區仁德公園後，已與動保處、消防局於仁德公園進行會勘，因公園處同仁不清楚蛇的特性，而不慎遭蛇咬傷，呼籲民眾若是進行戶外活動時，建議穿戴手套及雨鞋等防護工具。若剛好遇到蛇，請勿試圖捕抓或是挑釁，請保持距離並快速離開，並立即通報119由專業人員到場處理。
公園處指出，蛇喜歡陰暗潮濕的環境，加上近日天氣炎熱、雨量豐沛，蛇是變溫動物，氣溫到達18度以上時、或是雨後初晴，就會增加蛇出沒覓食的機會。雖然蛇視覺及聽覺不敏銳，但對震動非常靈敏，腳步聲也會驚擾到蛇。
另外，若與蛇狹路相逢，只要蛇沒有主動攻擊的舉動，千萬不要打草驚蛇，維持1公尺安全距離，請盡快離開並立即通報消防隊處理。
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