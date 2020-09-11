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十分老街租金糾紛 四分之一店家門口鎖鐵鍊遊客指誇張

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
十分老街租金糾紛，四分之一店家門口鎖鐵鍊遊客指誇張。記者游明煌／翻攝
十分老街租金糾紛，四分之一店家門口鎖鐵鍊遊客指誇張。記者游明煌／翻攝

新北市知名旅遊景點十分老街，近日街上有四分之一的店家很難做生意，店門口多被鎖上鐵練，原來是地主因為租金的問題和店家發生糾紛，一口氣要調漲超過20倍，因談不攏為維護權益，地主在私有地圍地上鎖。但平溪區公所認為，部分屬舊有道路有公共通行義務，行文警方，要求拆除，希望地方以和為貴，盡量協調。

「真的很誇張，這樣顧客怎麼進來？我們要怎麼進出貨？」店家聚在一起不滿抱怨，指老街有四分之一的部分，現在地上都被架上鐵架、鎖上鐵鍊條，店家做生意困難，有的索性就先關起門不做了，地主漲太兇，應好好協調。

據了解，這裡原來有多個地主，其中一名地主認為多年來未漲租金，與實際行情差很多，因此想漲租金，但店家認為太高不妥協，雙方還在協調。店家說，以前每年3千元，現在要漲到每月7千元，漲20多倍。地主之一的住家受訪表示，目前由法院處理不方便多說。

平溪區長曾繁盛說，部分舊路是由公所在維護管理，它有公共通行的義務，原則上希望拆除障礙物，分局的部份會依照道路交通處罰條例，要求地主要恢復原狀。

平溪 老街

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