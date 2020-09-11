影／萬里雙興台農57號地瓜盛產 滿漢全席特色料理好味

新北市萬里區雙興里地瓜生長條件優渥，土壤為紅土，黏性較高，海拔高300公尺是山嵐集散地水氣足，而天然的山坡地型排水系統良好，生產出黃金般等級的57號地瓜，萬里區公所與農家一起推出雙興黃金地瓜滿漢全席，有風味地瓜雞、三杯地瓜等特色料理，今天請模特兒挖地瓜及地瓜大餐走秀，大力推廣萬里好吃地瓜。

萬里區長粘雪琴今天到萬里三姐妹農家樂，介紹台農57號黃色地瓜、台農66號紅心地瓜為主、試種中的74號黃色地瓜與紫色地瓜，一起品嘗結合道地農家菜所研發出的雙興黃金地瓜滿漢全席。

雙興里的土壤為紅土黏性較高，海拔高300公尺山嵐集散地水氣足，山坡地型排水好，優良生長環境。雙興里長郭嘉書表示，雙興的地瓜環璄優勢，種植的時間也比一般地瓜多半個月到20天，8月底到9月是產季，因產量不多品質佳，就算價格較高，因屬優質高山地瓜也很搶手，來到萬里在28-1縣道沿路也可向小農直接購買。

粘雪琴表示，9月盛產雙興黃金地瓜，區公所特別推出3000盒雙興地瓜禮盒，每箱3公斤裝，特價200元，產量有限，可向雙興里里辦事處郭里長0932927340及簡小姐0932071957訂購，售完就要等明年。

萬興的台農57號地瓜，口感鬆軟綿密、香氣濃、甜度高卻不過甜，纖維質高，比較不會糊或散掉，好入菜，無論是蒸煮、火烤，烹調後香氣十足，爽口香甜。

三姐妹農家樂的小妹簡淑芬表示，雙興地瓜滿漢全席一道道的地瓜大變身，有農村宴客時才吃的大菜、地瓜與歐式料理、日式田園風料理的結合、不同品種的多層次口感。