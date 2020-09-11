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畫好畫滿 北市7處塗鴉牆今起免費開放

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市7處塗鴉牆今起免費開放。圖／水利處提供
北市7處塗鴉牆今起免費開放。圖／水利處提供

北市河濱公園堤牆上偶有令人驚豔的壁畫、塗鴉作品，目前公園內有7處堤壁塗鴉區，北市水利處已在日前全部塗白完成，恢復為空白的牆面，讓有興趣揮灑抒發創意的市民利用，

此外，水利處也提醒，在未公告開放塗鴉地點非法任意塗鴉之行會遭取締處罰，台北市政府環保局依據廢棄物清理法第27條第2款「汙染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物。」除要求行為人清除外，並依同法第50條可處1200以上6000元以下罰鍰，從重處罰。民眾有發現非法任意塗鴉影響市容，可打1999檢舉。

水利處表示，為求河堤視覺多變且維持新貌，目前台北市在河濱公園內共規畫了7處大型塗鴉牆區塊，主管的水利處是以每4個月為一個周期，會重新塗刷塗鴉牆面恢復空白後再開放市民創作，也就是說在塗鴉牆上的作品最長可以保持4個月供他人欣賞。

不過，水利處指出，若內容有不雅文字、圖案及政治性語言字體，則仍會即時加以清除，希望藉由不斷更新，提高民眾一試身手的機會，並且常保堤防景觀的整潔與亮麗，更能提升河濱親水性的效益。

目前全市河濱公園塗鴉區牆面已經重新漆白，水利處提醒，原百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山橋歷史建物舊址，目前已取消開放塗鴉牆。

北市河濱公園塗鴉區位置表。水利處提供
北市河濱公園塗鴉區位置表。水利處提供

北市 語言

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