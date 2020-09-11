藍委破壞議場賠41萬文資委員批 但文資法部分北市不罰

立法院議場被指定為「歷史建築」，國民黨團今年6、7月間為抗議陳菊備提名擔任監察院長人事案，2度佔領主席台，打破玻璃，還用鋼釘封門，恐違反「文資法」。北市文化局今召開文資諮詢會，認定國民黨團破壞物件不屬歷史建築附屬設施，因此僅須賠償破壞設備，不須負擔「文資法」責任，但文資委員也批立委總遊走法律邊緣，雖然這次不罰，要求立法院重新審定管理維護計畫，盤點歷史建築設施與普通設備，並強調下不為例。

北市文化局今邀集文資委員薛琴、詹添全、劉淑音、劉宗德，以及立院秘書處、國民黨團總召林為洲照開文資諮詢會議。文化局副局長田瑋表示，席間詢問國民黨團事發經過、當時行為、破壞情形與賠償情形，另也追問立法院秘書處，在議場2017年被指定為歷史建築後，有無主動向立院人員宣導議場為歷史建築。

針對破壞情形，田瑋表示，據立院秘書處統計，國民黨團6月28日破壞主席台地毯、議場皮門、窗簾、椅子、麥克風，修繕費用約為20萬3千元；7月14日二度破壞，包含議場東側外玻璃門、南側窗邊、議場發言台、質詢台、備詢台，以及擴音跟發言系統，修繕費用約為21萬餘元，兩次合計41萬餘元，已在9月7日正式發文向國民黨團求償，國民黨團也承諾會支付賠償費。

另回歸「文資法」第27、106條，田瑋指出，國民黨團認為並沒有破壞到歷史建築附屬設施，立院秘書處則指出，國民黨團破壞的是「設備」，隔兩天也緊急更新，並非「文資法」第27條意指重大災害，因此不須提報報緊急搶修計畫，也就不屬歷史建築附屬設施，文化局採納此說法，因此由立法院向國民黨團求償，國民黨團無須負「文資法」責任。

不過，田瑋表示，會中有文資委員認為，「文資法」是立法院制定通過，但立委卻老是遊走法律邊緣，破壞文資有價建物，相當不可取，雖這次不罰，但也要求立院重新審定管理維護計畫，要求文化局、立院秘書處重新盤點議場內歷史建築設施與設備，如玻璃、麥克風、主席台到底算不算附屬設施，將再邀集文資委員到場會勘，強調下不為例。

田瑋坦言，「現在確實比較難界定」，未來若重新盤點議場設備後，若管理維護辦法內註記是歷史建築附屬設施，就能有所依據，不是誰說不算就不算。田也認為，秘書處也有責任，若換掉設施，未來就該依法報計畫維修。