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大貓熊愛刷毛伺候 圓寶有專屬媽媽美容師

中央社 / 台北11日電

貓熊圓寶」已75日齡，台北市動物園指出，「圓寶」與爸爸媽媽姐姐一樣喜歡被刷毛，媽媽「圓圓」每天都會用舌頭為「圓寶」擦澡，能去除脫落毛髮及沾附在身上灰塵。

台北市動物園今天表示，民眾在參觀大貓熊館時，或許曾看過大貓熊坐在角落處，身體規律地晃動著，看起來十分愉悅，眼神甚至有些迷茫。原來是保育員用長梳，隔著柵欄縫隙為大貓熊美容按摩。

動物園指出，成年大貓熊刷毛用的梳子，其實是改良寵物店販售供大型犬隻使用的梳毛刷，保育員在刷柄加上不銹鋼管，延長刷柄長度。

目前總共有三種尺寸，短的約40至50公分，最長的刷柄長達120公分，可配合不同的場合為大貓熊刷刷毛，大貓熊姊姊「圓仔」還會不斷地換位置、「喬」角度，提醒保育員多刷幾下。

大貓熊妹妹「圓寶」今天是75日齡，體重來到4340.4公克。動物園表示，別以為寶寶年紀還小就沒有刷毛的特別服務，其實媽媽「圓圓」每天都會用舌頭為「圓寶」擦澡，舔拭的動作與刷毛有異曲同工效果。

「圓圓」幫「圓寶」擦澡，能去除脫落毛髮及沾附在身上灰塵等，另外「圓寶」即使在人工哺育的階段，辛苦的「奶媽」們也是每天以沾了溫水的棉球擦拭身體，順便讓累積在寶寶食道或胃裡的空氣排出。

此外，5隻與「圓仔」同期長大，當年被暱稱「吻仔」的馬來長吻鱷，今年也滿7歲了，因為個性害羞、膽小、謹慎，每當保育員拿著鮮魚進到活動場時，才開門就會聽到噗通、噗通的跳水聲。

原來在岸上曬太陽的「吻仔」們迅速躲到水中，即便是面對天天照顧牠們的保育員，「吻仔」還是會保持一定的距離。

為了讓害羞的馬來長吻鱷生活更平穩、安心，保育員在水池內擺放水生植物，讓整個照養環境更具有隱蔽性。

以往「吻仔」們總是躲得離玻璃這側遠遠的，現在從玻璃面就可以看到在水底休息的「吻仔」，偶爾搔搔癢，到水面換氣。其實，只要隔著安全距離，牠們也喜歡讓保育員幫牠們刷刷頭。

每到餵食時間，保育員先用目標棒敲擊水邊池壁，「吻仔」早已熟悉這就是用餐訊號，只要到池邊就有魚吃。

餵食時，馬來長吻鱷揮動細長吻部甩頭接魚，水面濺出水花，接到魚後會立刻游到淺水處進食，這是難得觀察馬來長吻鱷活動和進食的時刻。

貓熊 圓寶 動物園

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