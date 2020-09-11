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塭仔圳前進辦公室今成立　即時處理在地民眾問題

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
塭仔圳重劃區範圍內有6000多家業者，拆遷時間只有1年，地政局除了在當地公所提供駐點服務，也會到第一線挨家挨戶詢問有無需要協助。圖／新北市城鄉局提供
塭仔圳重劃區範圍內有6000多家業者，拆遷時間只有1年，地政局除了在當地公所提供駐點服務，也會到第一線挨家挨戶詢問有無需要協助。圖／新北市城鄉局提供

新北市地政局今成立「塭仔圳前進辦公室」，未來進行重劃作業可即時處理重劃區民眾相關問題，今日在新北市政府1樓舉行揭牌儀式，地政局表示，拆遷時間有限，會加派人員到第一線詢問民眾有無需要協助，並會與當地里長建立聯繫管道，即時給予民眾回饋。

侯友宜表示，塭仔圳重劃區橫跨新莊及泰山，兩地面積廣大，且推動過程與地方息息相關，為第一時間解決地方問題，特於重劃辦理期間派員駐守於「塭仔圳前進辦公室」，主動深入地方了解需求，創造政府與民眾雙贏，並符合地方期待。

侯友宜表示，中正路以北的第一區地上物補償費預計在今年9月底公告，配合新北市建築物價格評點標準調整，提高地上物補償費，並新增農業棚架、禽舍等補償標準，給予最優渥的條件，以維護所有權人權益，並呼籲民眾配合搬遷，以利工程儘早施作。

地政局補充，原本民眾如要詢問相關問題，都要特地跑來市府諮詢，現在增派人員到當地新莊、泰山區公所駐點服務，讓在地民眾及業者可以免於舟車勞頓。

塭仔圳重劃區範圍內有6000多家業者，地政局與城鄉局、工務局、交通局等多個單位組成輔導遷移小組，除了在公所提供服務外，因外拆遷時限只有1年，會加派人員到第一線挨家挨戶詢問是否需要協助，例如勞工就業問題、廠商需要找地等等，即便是極他局處的業務，也可透過府平台轉達處理。

新莊建安里長王永華說，民眾有任何狀況跟局處直接反映最好，不要投訴無門，也有民眾不知該怎麼辦，會先找里長反映；泰山貴賢里長翁福德表示，市府成立前進辦公室可減少在地里長的負擔，里長即使接到民眾意見也無法處理，能夠跟地方做最直接溝通最好。地政局表示，屆時也會跟在地里長建立聯繫管道，即時給予民眾回饋。

新北市地政局今成立「塭仔圳前進辦公室」，未來進行重劃作業可即時處理重劃區民眾相關問題。記者江婉儀／攝影
新北市地政局今成立「塭仔圳前進辦公室」，未來進行重劃作業可即時處理重劃區民眾相關問題。記者江婉儀／攝影

重劃區 侯友宜

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