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柯文哲參加「開發好政」論壇 社子島自救會抗議撲空
台北市公告社子島開發案採區段徵收，但社子島自救會昨天與專家、學者、議員，昨開記者會表示已收集逾4000分連署，反對區段徵收方式開發，已經高於2016年台北市政府舉辦i-Voting「生態社子島」開發案的3032票，要求台北市長柯文哲親自面對，與居民溝通，否則自救會將有激烈抗爭。
柯文哲上午參加「開發好政」智慧生態論壇，社子島自救會成員前往抗議，在集思交通部國際會議中心前舉牌，但柯文哲從交通部大門進入，沒有碰上自救會抗議成員。不過，柯文哲說，社子島就是個問題，還是要解決，過程中願意傾聽地方意見。
柯文哲說，他向市府員工說，社子島問題，怎麼做都不會讓人家滿意，因為50年沒處理，小問題已經累積成大問題 ，社子島最有趣的是，違建還要課稅，違建不是罰金嗎，還課了40年，請問是合法、還非法的？亂掉了，柯說，「我們是很奇怪的國家」，不得不很誠實面對一個問題，台灣從來就不是法治的國家，法令訂來是給大家參考用，不是遵守用，常常守法就是沒有辦法意思，有關係的沒關係，沒關係的就是有關係。
柯文哲說，社子島禁建50年，上面一大堆違建，結果還課稅，還有前市長陳水扁說83年前建不算，83年以後建的再算，每個市長來都當聖誕老公公，再加一條，結果就大亂。
柯文哲說，他選擇面對問題來解決，解決大彎北段，就可看出他務實的個性。社子島就是問題，還是要解決，過程中願意傾聽地方意見，但這是價值，還是不能因少數利益犧牲多數利益，不能因短期利益犧牲長期利益，不能因政黨利益犧牲國家利益。開發過程中，對於保障弱勢，這沒有問題，市府在開發上，還是會專業問題專業解決，把小問題解決掉，除了保障大多數利益，也會保障少數利益。
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