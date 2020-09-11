康軒李萬吉居家檢疫外出6次還隱瞞 新北罰百萬

康軒文教集團董事長李萬吉6次違反居家檢疫期間不得外出規定，新北市衛生局今天表示，李萬吉甚至隱瞞外出次數，認定違規情節重大，開罰新台幣100萬元。

新北市政府衛生局指出，李萬吉5日返國後在居家檢疫期間，蓄意將定位手機放在家中、違反規定外出又沒有配戴口罩，衛生局依初步掌握到資料將李萬吉送集中檢疫。

衛生局表示，原擬對李萬吉開罰50萬元，但在民政局及警察局持續追蹤、釐清案情過程中，發現李萬吉分別在6日、7日及8日當天各外出2次，6次違規外出時間有5次超過2個小時才返家，決定開罰100萬元。

新北市政府依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條第2項開罰，並再次呼籲所有居家檢疫者，應遵守相關規定，除保護能自身健康外，也確保他人的健康。