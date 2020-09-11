影／基隆爆水管水淹馬路人行道 議員抱小朋友避免滑倒

基隆市中和路70巷口，一家幼兒園附近馬路，今天上午水公司管線破裂，造成柏油路面隆起、陷落，水淹馬路及人行道，由於是上班、上學尖峰時段，影響車輛及行人通行。議員、里長、區長等都趕至現場處理，水公司也到場搶修。議員莊敬聖趕至處理，還幫忙抱起小朋友經過，避免鞋子濕掉及滑倒受傷。

水公司人員表示，破管是在上午6點半接獲通知，請淨水場先降載把壓力降低，避免再次破管。中和路這邊管線很多，大慶大城的專用管尚未汰換，懷疑是這處舊管漏水，將開挖搶修。

議員莊敬聖說，6點多接獲民通報，中和路有水管破管，水淹馬路造成行車及民眾行走的危險，立即趕至現場，並通知水公司來處理，要求水公司多管線多加檢查，不要造成民眾的困擾。

莊敬聖表示，由於破管的地方在馬路中央，柏油路面都隆起，當時正在上班、上學時間，水漫馬路及人行道，因附近有幼兒園，小朋友不敢走，他趕緊協助抱起小朋友經過，避免鞋子濕掉及滑倒發生危險。

中山區長陳信雄、中和里長蘇彩雪、和慶里長李詹淇、民進黨基隆市黨部執行長施偉政等也都趕至現場處理、協助，因水淹馬路影響車輛及行人通行。水公司已趕至處理，預計下午3點應可修復，但還要視開挖情況，目前已通知搶修人員趕往現場。