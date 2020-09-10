新莊中港大排設公廁 里民憂散惡臭、治安死角

新北市中港大排河廊近年美化有成，每到傍晚、假日可見不少民眾散步其中，高灘處也將在廣場旁設立一座公共廁所；但當地自強里長柯蔡阿菜表示，公廁設立後，恐令附近住家聞到惡臭，還會有遊民、不良人士逗留，成為治安死角。她今上午也號召數十位里民到場抗議，怒批高灘處未跟地方溝通就強蓋廁所，罔顧居民權益。

柯蔡阿菜今指出，公廁預定位置附近有上千戶住家，公廁設立後，風一吹臭味就會四處飄散，遊客使用完就離開，但居民卻要長時間忍受，生活品質嚴重受損，而高灘處事前竟未在地方召開說明會，不顧居民反對聲浪，仍堅持設置。

市議員鍾宏仁表示，高灘處應要跟地方好好溝通，仔細聆聽居民意見，並清楚說明公廁設置後的維護管理措施，不要讓居民一想到公廁，就有髒汙惡臭、治安死角的聯想。

高灘處長謝俊隆表示，前來中港大排的人潮不斷增加，但在上游附近缺乏如廁地點，因此才在中港大排廣場設置景觀廁所，過去已向里長說明2次，近期也將再次溝通，期望居民能支持。

謝俊隆說，目前現場已搭起圍籬，施工計畫不變，公廁完工後，污水將納入專用管，銜接地下污水管線，確保無異味，也會於每日上午7點至下午10點每2小時清潔一次，維持清潔。