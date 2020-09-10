聽新聞
test
0:00 / 0:00
自強隧道90天照明設備更新 來往士林、內湖車道將封閉
為提供用路人更安全、舒適的行車環境，北市工務局將於9月10日至12月8日分2階段，在自強隧道進行為期90天的照明設備換裝作業，施工期間將封閉車道並實施單孔隧道調撥車道雙向通行，駕駛行經作業路段時須減速慢行。
工務局公園處路燈科指出，此次照明換裝工作將分為2階段，並利用深夜11時至隔天清晨6時進行作業，避免施工期間影響交通。
第1階段預計9月10日至10月24日封閉往士林、故宮方向隧道、第2階段將於10月25日至12月8日封閉往大直、內湖方向隧道。另，11月16日至12月8日也會同時進行照明調較測試，施工期間將進行交維或調撥車道，現場會設置警示燈及警示工程車提醒駕駛。
公園處表示，自強隧道路燈換裝工程除了將傳統鈉燈213盞換裝為節能LED 567盞外，也將更新自動調光控制系統、發電機及電力纜線，並新設不斷電系統（UPS），提升用路人安全、舒適照明環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言