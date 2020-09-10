自強隧道90天照明設備更新 來往士林、內湖車道將封閉

為提供用路人更安全、舒適的行車環境，北市工務局將於9月10日至12月8日分2階段，在自強隧道進行為期90天的照明設備換裝作業，施工期間將封閉車道並實施單孔隧道調撥車道雙向通行，駕駛行經作業路段時須減速慢行。

工務局公園處路燈科指出，此次照明換裝工作將分為2階段，並利用深夜11時至隔天清晨6時進行作業，避免施工期間影響交通。

第1階段預計9月10日至10月24日封閉往士林、故宮方向隧道、第2階段將於10月25日至12月8日封閉往大直、內湖方向隧道。另，11月16日至12月8日也會同時進行照明調較測試，施工期間將進行交維或調撥車道，現場會設置警示燈及警示工程車提醒駕駛。