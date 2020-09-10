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自強隧道90天照明設備更新 來往士林、內湖車道將封閉

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
自強隧道將於9月10日至12月8日進行照明設備換裝作業。記者蔡翼謙／翻攝
自強隧道將於9月10日至12月8日進行照明設備換裝作業。記者蔡翼謙／翻攝

為提供用路人更安全、舒適的行車環境，北市工務局將於9月10日至12月8日分2階段，在自強隧道進行為期90天的照明設備換裝作業，施工期間將封閉車道並實施單孔隧道調撥車道雙向通行，駕駛行經作業路段時須減速慢行。

工務局公園處路燈科指出，此次照明換裝工作將分為2階段，並利用深夜11時至隔天清晨6時進行作業，避免施工期間影響交通。

第1階段預計9月10日至10月24日封閉往士林、故宮方向隧道、第2階段將於10月25日至12月8日封閉往大直、內湖方向隧道。另，11月16日至12月8日也會同時進行照明調較測試，施工期間將進行交維或調撥車道，現場會設置警示燈及警示工程車提醒駕駛。

公園處表示，自強隧道路燈換裝工程除了將傳統鈉燈213盞換裝為節能LED 567盞外，也將更新自動調光控制系統、發電機及電力纜線，並新設不斷電系統（UPS），提升用路人安全、舒適照明環境。

施工占用示意圖。圖／北市公園處提供
施工占用示意圖。圖／北市公園處提供
施工占用示意圖。圖／北市公園處提供
施工占用示意圖。圖／北市公園處提供
施工占用示意圖。圖／北市公園處提供
施工占用示意圖。圖／北市公園處提供
自強隧道施工期間警示告示牌設置地點。圖／北市公園處提供
自強隧道施工期間警示告示牌設置地點。圖／北市公園處提供

車道 北市

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