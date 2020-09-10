偽出國之旅 萬里「幸福廣場」浪漫景點

萬里區景點「幸福廣場」，歷經荒地的整地、設計、建設終於啟用，區公所為歡慶這項喜事，邀請四對結婚超過50年的金鑽婚夫妻穿上婚紗重溫結婚的喜氣氛圍，對於不能出國的民眾來說，幸福廣場與地中海場景相似，可以來一場北海岸的偽出國之旅。

浪漫的地中海場景，一群穿著婚紗禮服的夫妻，仔細一看個個來頭可都不小，都是結婚超過五十年的金鑽婚夫妻，拿著年輕人拍照互動用的字卡，跟近來爆紅的景點拍起照，讓這群阿公阿嬤們重溫五十年前結婚的浪漫氛圍。

萬里區長粘雪琴說，其實這個最近爆紅的景點萬里幸福廣場，是活化空間所打造，在台電城鄉風貌經費的挹注之下，終於有了全新面貌，為了要慶祝啟用，特別用心找來四對金鑽婚夫妻，以及一對新住民夫妻來同樂，在海洋與基隆嶼旁，再度許下海誓山盟，相約偕老。

來見證這個結婚超過五十年幸福時刻的市議員白珮茹說，浪漫場景加上婚紗禮服，瞬間就浪滿滿分，另外對於疫情期間無法出國的民眾而言，萬里幸褔廣場會是一個不錯的選擇，蔚藍大海、湛藍天空一旁還有翠綠山景與野柳岬、基隆嶼相伴，宛如置身地中海的景色，到萬里就可以體驗一番偽出國的度假氣息。