跳動路面引發震動噪音 淡水住戶受不了

新北市淡水區鄧公路23巷設置公車站牌，因道路中間有跳動路面設施，在公車或是大型車輛經過時，都會發出聲響，而這樣的頻繁噪音，也讓附近居民受不了。新北市議員陳偉杰決要求增設減速慢行標示，並將跳動路面刨除，解決震動及噪音問題。

居民說，不只是產生噪音，他住在旁邊都是四五十年的老建築，大車經過跳動路面，房子裡頭都會震動，讓住戶相當擔心。

鄧公里長邱美津說，鄧公路居民通勤需求愈來愈多，因此過去只有小型巴士，現在變成中型公車，而跳動路面以及過寬的公車畫設區域，對於巷道來說，是否適用，也希望相關單位能夠依照道路路幅大小來設置。

市議員陳偉杰表示，在會勘之後，會要求相關單位在鄰近住宅區附近增設減速慢行標示，另外跳動路面也會來進行刨除，希望可以解決震動及噪音問題，還給住戶寧靜的居住環境。