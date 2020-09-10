學手機拍攝生活故事 汐止公所三分之一員工樂學習

用手機記錄生活，觀天下有線電視、汐止區公所聯合舉辦的城市光影、影像製作學堂，今(10)日在汐止區公所開課，報名相當踴躍，有1/3公所員工，70多位員工報名參加，學習用手機拍照、錄影、剪接等技巧，讓學員收獲得多。

觀天下有線電視公司，從去年開辦的影音學堂，走入鄰里社區，教導長輩、志工用手機記錄生活，今(10)日和汐止區公所合作開課，吸引了70多位的員工報名參加，因為，平常大家都會用手機拍照，只是如何構圖拍出美照、錄影，編輯出一部生動活潑的影片，透過老師專業教導，開心學習，當天汐止區長陳健民也坐下來一起學。

汐止區長陳健民表示，現在用手機或是其他行動裝置來編輯影片已經是一個趨勢，那今天很開心觀天下有線電視公司來公所開課，公所有1/3的同仁報名，超過70個人來上課，代表同仁對於媒體運用的趨勢都很有學習興趣，那今天在老師的指導下，對於整個影像的編輯，照片、影片怎麼做比較好的編排，讓過去的照片或影像有更好的呈現，而不再只是照片的陳列。

觀天下有線電視公司主任江宜潔指出，很高興和汐止區公所合作舉辦城市影音光影學堂，我們特地邀請專業的剪輯老師，教導大家如何將平時拍的照片，透過手機app將這些照片編輯成活潑有趣的影片，記錄生活。

公所人員說，平時就喜歡拍照，也樂於放在FB和大家分享，那透過今天的學習收獲不少。三個小時的課程，大家變專業，也拍出興趣，一隻手機就能記錄生活點滴。