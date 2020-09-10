猴硐礦工文化能保存 中央承諾四大訴求

全台最大的礦坑系統「猴硐瑞三本礦坑」荒廢相當可惜，當地老礦工們除創立礦工文史館，也自願擔當導覽志工，保存礦業文化，因此，今(10)日立委賴品妤邀中央部會前往關心，並答應礦坑環境改善、口述歷史保存等四大訴求，讓猴硐當地文史能永續被後人知曉。

瑞芳區猴硐的煤鄉礦工文史館，由退休老礦工們從無到有打造出來，近期也在文化部與新北文化局的協助下辦理特展，立委賴品妤與中央部會今日也前往關心，並傾聽老礦工們的訴求，其中包括：一、瑞三本坑及周邊建物的維護；二、復興坑及周邊建物的維護；三、礦工文史館的建物改善與人員管理；四、老礦工的口述歷史紀錄。

一行人也實地勘查訴求中老礦工們希望維護的礦坑環境，包括復興坑的澡堂、捲揚機房、三層樓高辦公室，馬坑及本坑礦工宿舍環境等，建物大多留存只是缺乏維護，看得出礦業興衰的文化價值。

立委賴品妤表示，因為老礦工們都年事已高，各個也都患有職業病矽肺病，將他們的口述歷史進行紀錄，迫在眉睫，會議中勞動部、經濟部皆認同老礦工們對台灣能源史上的貢獻，並強調會協助相關過去礦業文獻的蒐集，以方便日後文史資料調閱，文化部也盡全力配合口述歷史作業，三個部會針對四大訴求皆無異議通過，剩下將由國會辦公室協調如何分工，希望盡快重造瑞芳猴硐的煤炭風華。

立委賴品妤表示，猴硐老礦工們不僅開採全台之冠的煤礦量，退休後也留下了不少珍貴照片及工具，創辦免費導覽相當認真有心，身為教育及文化委員會一員，未來希望能將老礦工們的事蹟列入新課綱參考，並搭配戶外教學，讓猴硐地區獨一無二的台灣能源史資料，能永續留存在下一代心中。