照顧弱勢孩童 小草書屋獲新北市府表揚

新北市共有128個協助照顧弱勢兒少單位，新北社會局今表揚30個單位，其中城鄉發展協會執行長林峻丞因自己也於家暴環境中成長，因此放棄高薪回到三峽成立小草書屋照顧弱勢兒童，今也獲得新北市府的10萬元的獎勵金。

林峻丞原在電視台擔任節目企劃，2014年返鄉回到三峽，看見許多脆弱家庭孩童，2015年成立小草書屋，照顧鄰近14所學校60多名弱勢家庭的孩子，但孩子也會成長，因此又另外成立青草職能學苑，讓國高中學生能延續被照顧。

林峻丞說，他說看著那些來自弱勢家庭的兒少，就像長在牆角裡的小草，總容易遭受忽略，但小草的生命堅韌樸實，相信只要以愛灌溉夢想，總會綻放出美麗的花朵。

另外獲得表揚的中華基督雙和之家協會，執行長沈大為牧師說，收托的孩子多以新住民、單親、隔代教養者為主，這些孩子家庭普遍經濟狀況差、教育程度低，缺乏學習環境，甚至有國中生還不會九九乘法表，透過課輔協助重建。

耕心蓮苑教育基金會同樣也獲得表揚，執行長余素華說，目前有200多名社區學生，光國小就有6個班級，除了課後輔導，最著重的就是品格教育，曾有來賓參訪，就對學生禮敬問候印象深刻。

新北社會局長張錦麗說，30個課後照顧據點共陪伴1386名弱勢兒少，不僅給予課後輔導，還有品德教育與家庭陪伴等支持，是社會安全網的第一級防護網。

新北市長侯友宜說，弱勢兒童更需要陪伴與關懷，感謝各據點深入社區，讓孩童有更多愛與發展機會並走上正軌，彌補原生家庭的不足，這溫暖的守護網，會形成一個愛與善的循環。