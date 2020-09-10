禍不單行！北市仁德公園蛇影幢幢 公園處人員遭蛇咬、蜜蜂螫

台北市議員陳怡君昨天赴仁德公園辦理設施會勘，會勘到一半，出席會勘的公園處人員竟遭突然竄出的蛇隻咬傷，由於咬人蛇竄逃無法辨識蛇種，被咬的公園處同仁當場流血緊急送醫，所幸無生命疑慮，已返家休息。

由於仁德公園平日活動民眾多，加上旁邊就是國小，議員今天上午再度辦理補蛇事宜會勘，沒想到會勘完，公園處為加強清除蛇類棲息之樹種，樹木修剪過程中，發現樹枝有大峰窩，公園處另有人員遭蜜蜂攻擊螫傷，幸無大礙。只好先緊急停止修剪樹木工程，待明日投藥後，再行修剪工作。

議員陳怡君說，仁德公園有蛇已成常態，經里民回報後，消防隊再至現場捕捉為時已晚，所以現場捕蛇困難度極高。曾有民眾跟她反應，去年有眼鏡蛇出沒，今年則有青竹絲蹤影，但公園處表示，民眾看到的是青蛇而非青竹絲。

陳怡君說，仁德公園早上會有長者來運動，下午也有民眾會在公園涼亭聚集，加上公園旁就是國小，許多家長擔心蛇類竄逃到校園裡，後果將不堪設想。