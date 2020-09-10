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禍不單行！北市仁德公園蛇影幢幢 公園處人員遭蛇咬、蜜蜂螫
台北市議員陳怡君昨天赴仁德公園辦理設施會勘，會勘到一半，出席會勘的公園處人員竟遭突然竄出的蛇隻咬傷，由於咬人蛇竄逃無法辨識蛇種，被咬的公園處同仁當場流血緊急送醫，所幸無生命疑慮，已返家休息。
由於仁德公園平日活動民眾多，加上旁邊就是國小，議員今天上午再度辦理補蛇事宜會勘，沒想到會勘完，公園處為加強清除蛇類棲息之樹種，樹木修剪過程中，發現樹枝有大峰窩，公園處另有人員遭蜜蜂攻擊螫傷，幸無大礙。只好先緊急停止修剪樹木工程，待明日投藥後，再行修剪工作。
議員陳怡君說，仁德公園有蛇已成常態，經里民回報後，消防隊再至現場捕捉為時已晚，所以現場捕蛇困難度極高。曾有民眾跟她反應，去年有眼鏡蛇出沒，今年則有青竹絲蹤影，但公園處表示，民眾看到的是青蛇而非青竹絲。
陳怡君說，仁德公園早上會有長者來運動，下午也有民眾會在公園涼亭聚集，加上公園旁就是國小，許多家長擔心蛇類竄逃到校園裡，後果將不堪設想。
為了因應蛇經常出沒，北市公園處會在疑似蛇類出沒的樹穴、石洞等，在檢查後抓不到蛇類狀況下，改由動保處提供誘捕蛇類工具及設置，引蛇入籠。公園處也會製作警示牌，在公園出入口提醒附近居民小心安全，宣導民眾倘若發現蛇蹤跡，應立即通報119，消防隊派遣義勇特種工前往處理。
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