鼓勵民眾安裝防水閘門 北市釋利多提供5萬元補助

因應近年來極端氣候的變化，北市提倡自主防災意識，為鼓勵易積淹水地區民眾裝設防水閘門，還提供最高5萬元補助，釋出利多，今年申請期限只到9月30日止，有意願的民眾可至區公所申請。

北市水利處表示，近年豪大雨因短時間內所帶來的雨量，超越雨水下水道容納的標準引發積淹水危機，除了淹進家中，許多大樓地下室皆設為停車場，一但車子泡水，車主心痛程度難以形容。

對此，水利處建議，位於建物停車場或一樓住家等出肉口應設置防水閘門，才能在暴雨前第一時間自我保護，做好自主防災。

水利處表示，市府台北市鼓勵設置防水閘門（板）109年度專案補助計畫」起跑，想要裝設防水閘門的民眾，可依設置防水閘門（板）的高度比例，獲得最高5萬元補助，有意者可至公所申請，期限只到9月30日止。

但要找哪家廠商安裝防水閘門？為減輕民眾大海撈針的煩拗，民眾只要至水利處官網點選「台北市私有建築設置補助防水閘門廠商」（https://reurl.cc/X61xOR），即可得到廠商資訊及防水閘門申請諮詢項目與聯絡窗口資訊。