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新北首創「閱推分級制」 培養孩子閱讀寫作力

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
聯合報系與新北市教育局合辦公益寫作班，超過2500位學生參與，日前舉行頒獎典禮，會後教育局長張明文與所有得獎學童及家長們合影。記者許玉娟／攝影
聯合報系與新北市教育局合辦公益寫作班，超過2500位學生參與，日前舉行頒獎典禮，會後教育局長張明文與所有得獎學童及家長們合影。記者許玉娟／攝影

聯合報系與新北市教育局自2019年起，在新北市共25所國中、20所國小合作開辦公益寫作班，今年報名學生人數逾1500名。8月26日於新北市政府舉行徵文頒獎典禮，從國中、國小徵文題目近1500篇投稿中選出10篇優秀作品予以表揚。新北市教育局長張明文表示，寫作及語言表達是基本能力，新北市今年也投入三千萬經費，首度實施「閱推分級制」，鼓勵學生透過閱讀培養思考，運用寫作表達創意。

教育局長張明文表示，閱讀力著重理解力，寫作展現表達力，每一領域的課程設計都應有效融入兩者，因此非常感謝聯合報系跟新北市政府教育局一起合作針對孩子開設公益寫作班，培養孩子閱讀寫作的能力。聯合報新聞部熊迺群副主任受邀與學生分享寫作觀察及新聞實務撰寫要領，更鼓勵學生廣泛閱讀、善用文字、傳遞正面力量。

此次國中組以「跨越，從…開始」為徵文題目，得獎者分別寫出「酣夢、努力、學習、嘗試、自信心」等5個不同面向的優秀文章。國小組題目則是「當我走進這裡」，發揮對日常的洞察和體驗。獲獎學生也化身為小記者訪問局長張明文，局長除了鼓勵同學在3C時代化科技為助力，並在重慶國中何禹璇同學詢問局長最想寫哪一種題材的文章時，巧妙將得獎者文章題目融為一體、：他就是在「酣夢」中，「努力」地「學習」及「嘗試」，才成為具有跨越「自信心」的人。

教育局表示，為強化國中小學生閱讀教育及因應新北市幅員遼闊，考量各校規模及形態不一、需求不同，「閱推分級制」透過彈性發展、多校協作、策略聯盟等方式，運用寫作、課程共備及主題探究等活動融入閱讀教育，培養孩子閱讀寫作能力，為未來儲備競爭力。

新北市教育局長張明文鼓勵學生透過閱讀培養思考，運用寫作表達創意。記者許玉娟／攝影
新北市教育局長張明文鼓勵學生透過閱讀培養思考，運用寫作表達創意。記者許玉娟／攝影

教育局

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