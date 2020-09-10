社子島自救會提連署 逾4000居民反區段徵收

社子島自救會今天表示，北市府推社子島開發案採全區區段徵收，有4000餘名居民連署反對，要求提替代方案。北市府指出，若外界有更可行替代方案，會參考、溝通，尋求共識。

社子島自救會與無黨籍北市議員黃郁芬、民進黨籍市議員鍾佩玲等人開記者會，社子島自救會發言人李華萍說，民眾黨立委蔡壁如日前呼籲北市府推動社子島開發案應事緩則圓，建立溝通橋梁，但市府至今都未溝通。

李華萍表示，北市府推社子島開發案的家戶訪查率才48%，i-Voting（公民網路投票）開發案也刻意讓居民選擇生態社子島方案，根本未與當地居民溝通。

她說，經自主性發起連署，有4000餘居民反對北市府推動全區區段徵收，市府應提其他替代方案，並舉行全區區段徵收聽證會；若市府推動是對居民有益開發案，不會造成當地居民對立，呼籲市長柯文哲9月底與社子島自救會當面溝通，否則擬採強烈抗爭。

黃郁芬說，北市府推動社子島開發案，忽視當地民意，且開發案也沒民意正當性。

學者表示，社子島確實要改變，但要先解決居住環境惡化問題，解決方案不應是全部剷平的全區區段徵收，呼籲柯文哲與社子島自救會溝通，才能解決當地居民對立。

社子島自救會發起連署對象僅限社子島居民，連署人幾乎住在社子島9大聚落，共4000餘名居民及200餘名地政、法律專家學者連署。北市府在2016年公告社子島i-Voting投票資格約1萬4478人（包括設籍、合法土地、建物所有權人），投票率僅35%，最後以生態社子島獲3032票為由開發。

對此，北市府發言人陳智菡說，市府都有廣泛蒐集開發前現況及參考居民意見，也以電話或到府拜訪方式協助家戶了解拆遷及安置計畫，開放政府、全民參與是市府處理社子島開發案基本原則，若外界有更可行替代方案，一定會參考、溝通，尋求共識。