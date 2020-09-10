環保巡查員疑性騷擾 北市府：停職調查

台北市政府環保局巡查員遭民眾投訴行為不當，有性騷擾疑慮。環保局指出，此巡查員當天執勤時未依SOP，已先停職並將嚴懲。性騷擾部分，將成立專案小組調查，一個月內完成。

民眾詹姓女子在臉書貼文表示，8月26日晚間被一名陌生男子從身後抓住腰，該男自稱是環保局人員，詹女事後向環保局反映，分隊長說「幫不了」，因為沒有錄影證據。

環保局今天回應，依SOP（標準作業程序），巡查員執勤時必須配戴密錄器並2人一組，但此名巡查員當天執勤時均未依SOP，已立即將巡查員停職，並將予以嚴懲。

針對性騷擾的疑慮，環保局指出，將成立專案調查小組，邀集府外專家學者，在不妨害當事人隱私下請雙方說明，並於1個月內完成調查結果；若投訴人仍有疑慮需警方協助，環保局會協助報案，並全力配合調查。

環保局並為所屬隊長及分隊長沒有同理心、未積極處理案件道歉，將嚴懲相關幹部，進行再教育。