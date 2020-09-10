北市府加強宣導路口行人安全 響應交通安全週

中央社 / 台北10日電

北市交大表示，大執法首週取締6611件，其中車輛違規4397件，行人違規2214件；北市府跨局處宣導，加強路口行人安全系列活動，包含延長行人秒數、宣導依規定走行人穿越道等。

台北市政府交通局表示，交通部參考日本，訂定每年9月第3週為「交通安全週」，今年為14日至20日，以「路口慢看停，行人優先行」及「行人應遵守號誌規定並走行穿線」為重點宣導。

據台北市交通警察大隊統計，9月1至7日執行交通大執法共取締6611件，其中車輛違規最多共4397件，包含汽機車不禮讓行人1116件、闖紅燈（含紅燈右轉）3281件。而行人違規件數不少，達2214件。

經分析路口行人事故肇事原因，車輛主要是不禮讓行人及未注意車前情況；行人多半因未走穿越道或未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路。

此外，北市交通管制工程處於醫院、公園及學校週邊路口增加行人通行秒數、設置放大型行人燈等，並依事故型態及車流等，已檢討88處路口。

公共運輸處則在公車營運評鑑的「行車肇事率」上加重計分權重，並新增「行人穿越道碰撞行人」指標，讓各業者更重視行人安全。

教育局則以「交通安全教育四核心能力」、「交通安全五大運動」及「兒童安全通過路口」等議題為推動重點，希望落實交通禮讓觀念。

台北市政府響應全國交通安全週，今天交通局、警察局暨教育局聯合舉辦記者會。

北市 警察 事故

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