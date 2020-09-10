霞海城隍廟11日辦盂蘭盆節法會 寵物靈也超渡

台北霞海城隍廟表示，11日起將舉辦為期5天的盂蘭盆節超渡普渡法會，法會結束後，普渡米和餅乾糖果將送偏鄉小學；另廟方提供寵物靈超渡，今年有養雞屠宰場委託渡化雞隻。

霞海城隍廟11日至15日將舉辦超渡普渡法會。城隍廟文宣組長吳孟寰接受中央社記者訪問時表示，法會結束後，廟方將把普渡米和餅乾糖果送至全台各地養老院、孤兒院，以及偏鄉小學。

吳孟寰表示，城隍廟自2018年底投入偏鄉學校關懷，西邊最遠到台中梨山，東邊最遠到南澳山區，至今已援助30幾所小學；2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情期間，也曾捐贈乾洗手和額溫槍至偏鄉。

霞海城隍廟盂蘭盆節法會超渡項目包含嬰靈和寵物靈；普渡對象則以無祀孤魂為主。吳孟寰指出，廟方超渡寵物靈有10多年歷史，源自早年屠宰業希望超渡遭宰殺動物，隨寵物風潮興起，廟方開始提供寵物靈超渡。

吳孟寰表示，大稻埕周遭南北雜貨店家養貓，以防貨品被老鼠咬，店家對貓狗特別有感情，因此不同於一般廟宇超渡動物靈，城隍廟強調「寵物靈」超渡，今年更有桃園養雞屠宰場委託廟方超渡雞隻。

吳孟寰說，以往法會期間，曾有信眾攜帶寵物愛吃的食物到現場參拜，追悼毛孩子；現場供桌擺有裝著紙錢、經文和經衣的銀櫃，上面放紙蓮花船，同個超渡項目坐同一艘船；寵物靈也有專屬蓮花船，法會結束後燒化。