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業者新北偷燒垃圾遭抓 竟是「衛星」拍到燃燒熱區

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
有業者經常前往石門區老崩山路墓園偷燃燒垃圾，新北環保局透過「起火點資訊平台」，利用「衛星」發現該處是燃燒熱區，透過蒐證器材拍下可疑車輛。圖／新北環保局提供
有業者經常前往石門區老崩山路墓園偷燃燒垃圾，新北環保局透過「起火點資訊平台」，利用「衛星」發現該處是燃燒熱區，透過蒐證器材拍下可疑車輛。圖／新北環保局提供

有業者經常前往石門區老崩山路墓園偷燃燒垃圾，新北環保局透過行政院環保署「起火點資訊平台」，利用「衛星」發現該處是燃燒熱區，透過蒐證器材拍下可疑車輛，最後抓到非法燃燒垃圾業者，偵訊後依違反廢棄物清理法，移送法辦。

起火點資訊平台是利用衛星即時觀測資料分析火點所在位置，環保局指出，有助於棄置垃圾燃燒熱區分析、農廢燃燒監測及空汙固定汙染源燃燒塔的異常查核等，若有異常就會主動通報地方縣市環保局。

環保局說，與保七總隊、金山分局、淡水分局等單位，透過縮時攝影發現起火的墓園附近有4、5輛車輛涉有重嫌，業者以一般貨車或冷凍車密閉式車廂載運廢棄物，半夜進入墓園將數百公斤的垃圾以噴火槍引火焚燒。

環保局說，燃燒的大火都被全被衛星遙測記錄，前往現場發現有裝潢廢棄物木棧、中部月子中心訂製的嬰兒包巾及醫院的床單被單，最後透過車輛軌跡，8日兵分多路搜索，扣押犯罪車輛並帶回業者偵訊。

環保局也說，偵辦過程中非法業者有發現蒐證器材，竟噴漆改裝再置於草叢中，業者被發現違法行為也未收手，偵訊後移送法辦，可處業者1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局呼籲，工廠產出的下腳料、廢棄物等，應依廢棄物清理法規定委託合格的清除處理業者處理，若委由非法業者清運而有亂倒、焚燒等，也會要求產源事業負起環境復原責任。

有業者經常前往石門區老崩山路墓園偷燃燒垃圾，新北環保局透過「起火點資訊平台」，利用「衛星」發現該處是燃燒熱區，透過蒐證器材拍下可疑車輛。圖／新北環保局提供
有業者經常前往石門區老崩山路墓園偷燃燒垃圾，新北環保局透過「起火點資訊平台」，利用「衛星」發現該處是燃燒熱區，透過蒐證器材拍下可疑車輛。圖／新北環保局提供

廢棄物 行政院 淡水

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