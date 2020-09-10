聽新聞
test
0:00 / 0:00
業者新北偷燒垃圾遭抓 竟是「衛星」拍到燃燒熱區
有業者經常前往石門區老崩山路墓園偷燃燒垃圾，新北環保局透過行政院環保署「起火點資訊平台」，利用「衛星」發現該處是燃燒熱區，透過蒐證器材拍下可疑車輛，最後抓到非法燃燒垃圾業者，偵訊後依違反廢棄物清理法，移送法辦。
起火點資訊平台是利用衛星即時觀測資料分析火點所在位置，環保局指出，有助於棄置垃圾燃燒熱區分析、農廢燃燒監測及空汙固定汙染源燃燒塔的異常查核等，若有異常就會主動通報地方縣市環保局。
環保局說，與保七總隊、金山分局、淡水分局等單位，透過縮時攝影發現起火的墓園附近有4、5輛車輛涉有重嫌，業者以一般貨車或冷凍車密閉式車廂載運廢棄物，半夜進入墓園將數百公斤的垃圾以噴火槍引火焚燒。
環保局說，燃燒的大火都被全被衛星遙測記錄，前往現場發現有裝潢廢棄物木棧、中部月子中心訂製的嬰兒包巾及醫院的床單被單，最後透過車輛軌跡，8日兵分多路搜索，扣押犯罪車輛並帶回業者偵訊。
環保局也說，偵辦過程中非法業者有發現蒐證器材，竟噴漆改裝再置於草叢中，業者被發現違法行為也未收手，偵訊後移送法辦，可處業者1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。
環保局呼籲，工廠產出的下腳料、廢棄物等，應依廢棄物清理法規定委託合格的清除處理業者處理，若委由非法業者清運而有亂倒、焚燒等，也會要求產源事業負起環境復原責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言