響應全國交通安全周 北市加強路口停讓行人措施

為呼籲民眾重視交通安全，交通部訂定每年9第3周為「交通安全周」，今年落實時間為9月14日至9月20日，並訂定主題「路口停讓行人」，北市府除了響應其政策，也進行5大執行重點，包含路口交通大執法、安全宣導、工程改善及公車行駛安全等措施，並以「汽機車行經路口均應慢看停，讓行人先行」及「行人應遵守號誌規定，並走行穿線」為重點。

北市警察局統計，北市自9月1日至9月7日針對執法、教育、工程、宣導、公共運輸5大執法重點，共取締6611件，其中違規車輛有4397件，肇事原因多為不禮讓行人及未注意車前狀況、行人違規2214件，肇事因素為未依規定走行人設施及未依標誌、標線等穿越道路。

交工處表示，考量長者視力退化，針對行人需跨越6車道以上路口、鄰近醫院、療養院’、公園、車站、觀光景點等周邊，行人燈皆會放大為30公分乘30公分。另外，也會增加行人通行秒數及行人時相調整，來延長行人通行秒數，並增加行人燈辨識度。

針對行人肇事地點則依事故型態、路口幾何條件、車種組成及車流轉向比例，研擬工程改善措施，目前已檢討88處路口。交工處指出，去年已調整72處路口，包含23處行人穿越線、2處庇護所島、52處號誌時相調整；今年已檢討16處，包含7處行穿線、1處庇護島、11處號誌時相調整。

北市公運處也加重公車營運評鑑的「行車肇事率」指標計分權重，新增「行人穿越道碰撞行人」、「未禮讓行人」指標及辦理8場行車安全講習；針對有則肇事及違規多的高風險駕駛員調訓，並要求公車駕駛在指定路口右轉時執行「指差確認」動作、每月實施轉彎蜂鳴器檢查、全面加裝行車視野輔助設備。

另外，教育局近年也以交通安全教育四核心能力、交通安全五大運動及兒童安全通過路口為推動重點，108年度擴大辦理為交通禮讓月，109年度再以「台北有禮 禮讓是美德」為主題，透過教育活動與宣導參與，由學生影響家庭，進而讓社會大眾重視交通禮讓的觀念與行動。