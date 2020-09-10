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北市重陽活動開跑 即起徵求長輩老故事
台灣將於2025年邁入超高齡社會，重陽節即將到來，「台北慢時尚，你來說故事」徵件活動即起開跑，邀請長輩分享自己的生命故事，將老台北生活記憶轉化為圖文、照片、影音，9月27日收件截止，入選作品將於10月15日在華山文創園區展出。
北市社會局今早舉行「台北慢時尚，你來說故事」徵件活動記者會，台北市副市長蔡炳坤致詞時表示，在人生的秋天，要以自由、自信、自覺過完第二人生，有健康才能自由，有付出成長才有自信，也要自覺自己會老，北市致力在長照系統，從居家、社區到機構，符合長輩需求，達到安老目標。
台北市老年人口比例逐年提高，將成為全台超高齡社會火車頭。蔡炳坤提到，台北市共有264.6萬人，其中65歲以上長者達48.7萬人，佔比近19%，預期明年就會達到超高齡化社會標準，將比全台灣再提早2、3年。
「台北慢時尚，你來說故事」徵件活動開跑，徵求20年前後在台北拍攝的同人同景照片、慢時尚故事（圖文組、影片組、展品組）以及人生歌單，只要年滿65歲且設籍台北市皆可報名，即日起徵件至9月27日止，入圍作品將於10月15日至10月25日於華山文創園區展出，入選者還能獲得LED胸章及多功能智慧手環各一個。
曾是紐約時裝秀年齡最高的登台模特兒、時尚老人林經甫也是今年活動代言人，蔡炳坤也特別秀出他的「人生歌單」，兩人在台上高唱《媽媽請你也保重》，博得滿堂彩。蔡炳坤也提到，北市重陽節除了募集老故事，接下來還有銀髮及銀髮貴人表揚，透過重陽節系列活動，讓外界知道北市重視高齡者。
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