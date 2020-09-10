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再嗨一晚！加碼「將軍火」音樂節 今公布網友許願卡司
今年台南市「將軍吼」夏日音樂節創下歷年來最高參與人數，台南市長黃偉哲日前宣布將在9月27日於「將軍漁港」加碼一場「將軍火音樂節」，並開放網友到他的臉書許願表演團體，今天公布卡司陣容，包含今年唱紅「想見你」片尾曲的天團「八三夭」、新生代嘻哈天才「婁峻碩」、亞洲舞狼邱王子「邱鋒澤」等，要讓大家嗨一整晚。
台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，今年「將軍吼」創下歷年來最高的參與人數，加上10月10日國慶煙火將在台南漁光島登場，為了讓大家有更多機會欣賞精彩音樂與花火秀，市長宣布加碼9月27日「將軍火」音樂節活動，除了演唱會外，也將搭配15分鐘煙火秀的演出。
觀旅局表示，名單中不乏大家在市長臉書許願的清單，包括八三夭、婁峻碩、邱鋒澤、莫宰羊、情歌天后萬芳、超實力派創作女聲魏嘉瑩、饒舌電眼男神派偉俊、唱跳輕漾女團PER6IX，以及網紅DJ主持人小龜，將從下午五時半開始，要讓大家一路嗨到9時。
活動屆時也將進行交管跟相關的周邊市集配套，施放煙火的將軍漁港南北堤，因應布彈需要，將在9月15日到30日進行全面安全管制，禁止釣客等非工作人員進入。活動當天晚上6時到10時，將軍漁港出入港處也將全面管制，禁止所有船隻進出。
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