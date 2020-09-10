腦麻弟不良於行 特教師梁禮昇：我要連他的份一起走

新北市今舉辦「109年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會」，共有2545位資深優良教師、特教及教保人員獲獎。其中五峰國中教務主任梁禮昇，弟弟是名重度腦性麻痺患者，長年不良於行，他也以重症患者家屬的同理心，幫助每位遇到的特教生及家長，獲得優良特教人員肯定，並感性地說，「我要連弟弟的份一起往前走」。

梁禮昇指出，2004年從特教系畢業後，來到金山高中擔任特教老師，因位處偏區，教育資源匱乏，許多特教生的原生家庭，經濟狀況也不好，因此平時的工作除了教學、輔導，更要協助媒合資源，改善他們的生活。

回憶起最印象深刻的個案，梁禮昇表示，在菜鳥教師時期，曾遇到一戶特殊家庭，家裡總共有4個小孩，大哥不幸出車禍過世，剩下3個孩子全是特殊生，父母又是身障人士，家庭缺乏功能。

梁禮昇說，除了協助媒合補助，特殊生畢業後，也幫他們找到適合的工作，讓他們能靠自己養活全家，「看到孩子們自立，就是特教工作最有價值及成就感的事情」，現在彼此也依然保持聯繫、關心近況。

談到教師工作，梁禮昇表示，除了父母親的期待之外，重度腦性麻痺患者的弟弟更是一大主因，由於早年缺乏特教資源，看見父母陪伴弟弟成長的過程，深切瞭解到特殊生需求及家庭的辛苦，因此期盼投身於特殊教育，讓更多孩子及家庭得到溫暖及協助。