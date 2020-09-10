侯友宜：軌道建設蓬勃期 盼中央補助到位

新北市長侯友宜今天表示，這幾年是新北市軌道建設蓬勃發展期，盼望中央特別重視給予更多資源並補助到位，以順利完成軌道建設，讓城市飛躍起來，這也是台灣國際競爭力的關鍵。

侯友宜今天在市府3樓多功能集會堂，表揚109年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員。會前接受媒體聯訪時，針對前瞻基礎建設計畫中，軌道建設經費調整議題回應媒體詢問。

他表示，前瞻基礎建設預算多數經費放在軌道建設，也是新北市這幾年最重要投資項目，新北市軌道建設投資金額非常龐大，都需要仰賴中央資源。

侯友宜表示，新北市一年最少要花新台幣200億在軌道建設，中央補助與否對未來財政紀律影響深遠。這次前瞻基礎建設軌道建設經費砍半，對新北未來將施作的南環北環、五股泰山輕軌、八里輕軌、安坑輕軌一定有影響。

侯友宜說，新北市這幾年是軌道建設蓬勃發展期，盼望重視城鄉建設之餘，要依不同的城市發展趨勢，適度調整預算分配並補助到位，讓城市發展能飛躍起來，才是讓台灣能躍上國際競爭力最重要關鍵。