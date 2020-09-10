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提升樹林地區污水下水道接管數　2022年完成35816戶

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為提升樹林區汙水下水道接管率，新北市水利局現正辦理汙水下水道第一期工程，迄今已完成接管18000多戶。圖／新北市水利局提供
為提升樹林區汙水下水道接管率，新北市水利局現正辦理汙水下水道第一期工程，迄今已完成接管18000多戶。圖／新北市水利局提供

為提升樹林區汙水下水道接管率，新北市水利局已陸續完成污水次幹管與分支管網設置，現正辦理汙水下水道第一期工程，迄今已完成接管18000多戶，針對因管線阻礙無法接管戶數，將納入二期未納戶合約，與各管線單位商議遷移管線或研議替代道路。

樹林區屬於較早開發區域，位在大漢溪西岸流域，早期以農地為主，區內散布大小渠道，現已轉為區域排水功能，有部分地下管線因埋設深度問題無法橫越這些渠道，造成部分區域未能埋設管線，導致暫時無法進行汙水下水道接管工程。

汙水下水道工程科長蔡建立表示，水利局正在進行「新北市樹林地區污水下水道系統第一期工程」，範圍包含中華路周邊社區及山佳火車站附近，執行地區道路管網佈設與用戶接管設置，預計2022年底完工，預計接管戶數35816戶，其中因管線阻礙無法接管戶數有6519戶。

蔡建立說明，用戶會無法接管，多為碰到地下箱涵、各單位管線（台電等）、捷運站站體或是橋墩，水利局會將這6519戶納入「二期未納戶開口合約」逐案研議解決，例如研議替代路線、與各管線單位會勘協商遷移管線等，若障礙能排除，將立即由二期未納戶開口合約派工進場接管。

樹林區汙水下水道工程第二期將著重於大安路、俊英街以北至三多地區之污水次幹管、分支管網及用戶接管，二期工程預計接管41903戶。水利局表示，樹林一期工程費用29.5億 、二期工程費用16.3億，因費用龐大，未來仍會積極爭取前瞻預算補助，提升各地區接管率。

水利局表示，完成汙水下水道接管工程後，各住戶的廁所、浴室及廚房產生的民生污水、雜排水將不再排放入雨水側溝，直接由污水管線收集至污水處理廠，不但能取代過去的化糞池，減少傳統家戶需要定期抽水肥的狀況，更因為雨水側溝不再有污水淤積，可大幅提升住宅周邊環境品質。

污水 火車站

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