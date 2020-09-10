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影／新北教育滿意六都第一 侯友宜：感謝老師默默奉獻
新北市今日舉辦「109年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會」，計有資深優良教師及優良特教人員共271位代表到場接受市長表揚。
新北市長侯友宜表示，2020年是令人感受深刻的一年，受到嚴重特殊傳染性肺炎侵襲，感謝各位辛苦的老師們一同防疫抗戰、一同守護學童健康。今年《遠見雜誌》施政滿意度調查中，新北教育滿意度是六都第一，這樣亮眼的表現，不是市府的功勞，而是全體教師們的努力，感謝老師們用愛與關懷長期耕耘，默默奉獻教育，照顧新北的孩子，也感謝老師們不斷自我精進以創新的教學及循循善誘的態度，啟發學子多元的天賦。
今年計有資深優良教師2,464位，9位服務40年、422位服務30年、1,453位服務20年、580位服務10年資深優良教師，16位優良特教人員及65位資深及績優教保人員。服務滿40年莒光國小陳艶瑜老師，致力推動書法教育，從軟筆到硬筆，從少數學習到全面推動，從莒光國小散播到新北各國小。優良特教人員代表新北市立五峰國中梁禮昇老師以「協助學生適應生活、融入社會、找到自己的價值」作為教育使命，教保服務人員代表中港國小附設幼兒園主任周寳華老師則說，學前教育不是教出來的，孩子們的生活都是老師的題材。
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