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新北市核安26號實兵演練白宮沙灘登場 5階段1700人參與

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北市核安26號實兵演練白宮沙灘登場，5階段1700人參與。記者游明煌／翻攝
新北市核安26號實兵演練白宮沙灘登場，5階段1700人參與。記者游明煌／翻攝

新北市政府今天上午在萬里區白宮行館海灘進行核安26號實兵演練，針對核子事故應變計畫區海灘景點，模擬核子事故發生，海巡、警察及消防相關人員第一時間抵達海灘，進行通報及遊客勸離演練。

新北市政府今天上午起，自核能二廠緊急應變計畫區內白宮行館、萬里區公所、新北市仁愛之家、石門洞停車場及三重區綜合體育館等場域，依序進行5階段47項演練科目，總計動員約1700名當地居民及應變人員參演。演習要求參與人員全程配戴口罩，配合量測體溫及酒精消毒等措施。

上午10時15分，在核子事故應變計畫區內萬里、金山區實際發放核子事故警報，萬里區萬里里里民約360人參與室內居家掩蔽，周邊龜吼里、北基里及中幅里民約7000餘人也同時進行演練，萬里區知名糕點名店共同參與商家掩蔽項目演練，並設計居家檢疫自行搭乘防疫計程車前往防疫旅館。

11時則在新北市仁愛之家進行安養機構預防性疏散演練，隨後再轉場至石門洞停車場開設核子事故防護站演練。下午2時10分將三重區綜合體育館進行收容安置演練共計26項科目，也融入疑似新冠肺炎個案送醫演練。

新北市核安26號實兵演練白宮沙灘登場，5階段1700人參與。記者游明煌／翻攝
新北市核安26號實兵演練白宮沙灘登場，5階段1700人參與。記者游明煌／翻攝
新北市核安26號實兵演練白宮沙灘登場，5階段1700人參與。記者游明煌／翻攝
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