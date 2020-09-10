北市推動減少街頭垃圾桶數量 七成四市民卻認為要放

為了解台北市民對於市容景觀、垃圾處理、公用垃圾桶及美耐皿、一次性餐具等環保議題的看法，北市政府研考7月28日至31日進行民調。近來台北市要讓人行道垃圾桶數量減少，從過去3000多座減到1200多座，未來還會持續減少，但有二成一受訪者認為不要放垃圾桶，七成四認為要放垃圾桶。

對此，北市環保局表示，仍持續優先考量在商圈、觀光景點、交通場站等行人需求大、效益高且便於尋找的地點設置行人清潔箱。另為維護市容整潔，除加強宣導亂丟垃圾罰鍰資訊外，也會輔以移動式攝影機協助蒐證持續取締民眾亂丟垃圾的行為，至於經常滿溢的行人用垃圾桶，會增加清運、巡查和取締頻率。

對於處理行進間垃圾的方式，有四成四會就近找路旁公用垃圾桶丟棄、三成八帶回家再丟。過去半年內，看過垃圾桶太滿頻率，幾乎沒有占二成四、很少有占一成九、有時候有占二成四、經常有占二成九。

另外，針對台北市街頭是否置放垃圾桶的調查，則有二成一受訪者認為不要放垃圾桶、七成四認為要放垃圾桶，其中不放垃圾桶的比例則較105年7月調查統計高出4個百分比，當年調查樣本數1024人，不放垃圾桶17%

進一步探詢受訪者，只在夜市、商圈等特定地區放置垃圾桶的贊成度，則有八成七贊成、一成二不贊成，另約有四成三的受訪者知道亂丟垃圾會遭罰款。

市容景觀部分，六成一對市容滿意、二成七對市容不滿意；不滿意的原因前三項分別為建築物外表破舊52%、汽機車亂停18%，以及路上垃圾太多不夠乾淨17%。

城市景觀部分，五成七受訪者覺得有進步、三成受訪者覺得差不多；禁用一次性、美耐皿餐具、自備環保餐具頻率及環保袋，有七成六支持禁用一次性及美耐皿餐具、六成在外會自備環保餐具，頻率以經常有最高三成三，另外有高達九成三受訪者表示外出購物會自備購物袋，頻率強度最高的是經常有達七成七。

這項調查在109年7月28日至31日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1,155人；在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.88個百分點以下；調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。